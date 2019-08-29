لزوم الکترونیکی سازی فرایندها برای مقابله با فساد اداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مازندران با تقدیر از استاندار و مسئولان مازندران در بازسازی واحدهای آسیب دیده در استان اظهار داشت: کارهای خوبی در استان صورت گرفته است و باید تا قبل از شروع مجدد بارندگی خسارت ها جبران شود و همچنین آمادگی لازم برای پیشگیری از حوادث ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در مازندران وضعیت مطلوبی داریم از دستگاه های مختلف استان در خدمات رسانی به سیل زدگان تقدیر کرد و با اشاره به گردشگری گفت: گردشگری مازندران پتانسیل بالایی در اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تولیدکنندگان سربازان عرصه اقتصادی هستند و باید از آنان حمایت شود بر لزوم رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: پنجره واحد صدور مجوزها امری الزامی است و باید به آن توجه شود.

وی الکترونیکی سازی فرایندهای دولتی برای شفاف سازی و مقابله با فساد را ضروری دانست و گفت: ارزیابی من از پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان به رغم وجود مشکلات خوب بوده است.