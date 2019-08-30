جلاد داعش در رقه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های بلژیکی امروز جمعه از بازداشت یکی از مهمترین عناصر گروه تروریستی داعش در سوریه خبر دادند.

روزنامه «دمورگان» بلژیک اعلام کرد که شبه‌نظامیان کُرد موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» امروز توانستند یکی از عناصر اصلی داعش را بازداشت کنند.

به گزارش این روزنامه، نام این تروریست که تبعه بلژیک بوده است، «أنور حدوشی» نام داشته است. حدوشی در میان عناصر داعش به «جلاد داعش در رقه» معروف بوده است.

بنا بر این گزارش، این تروریست، در حال حاضر در یکی از زندان‌های متعلق به نیروهای دموکراتیک زندانی است. شبه‌نظامیان کُرد امروز توانستند حدوشی را به همراه همسرش بازداشت کنند.

این تروریست بلژیکی متهم به قتل بیش از ۱۰۰ نفر در رقه است. حدوشی در زمان اشغال رقه توسط داعش، این افراد را کشته بود.

همچنین گفته می‌شود که حدوشی یکی از مظنونان تأمین مالی حملات تروریستی در پاریس و بروکسل است.

این روزنامه در پایان گزارش داد که تاکنون مشخص نیست این تروریست بلژیکی در کدام کشور محاکمه خواهد شد: در سوریه، فرانسه یا بلژیک.