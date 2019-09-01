به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز که مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارد، از امروز یکشنبه آخرین مرحله تمرینات آماده سازی خود برای حضور در این رقابت ها را به میزبانی آمل آغاز می کند.

نوشاد و نیما عالمیان همراه با امیرحسین هدایی و امین احمدیان بازیکنان اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا هستند. البته احمدیان به دلیل همراهی تیم جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا (مغولستان) در این اردو غایب است. ضمن اینکه متین لطف الله نسبی، آروین روئین تن، حمیدرضا طاهرخانی، آریا امیری و امین میرالماسی بازیکنانی هستند که به عنوان حریف تمرینی در تمرینات تیم ملی شرکت خواهند داشت.

جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲ شهریورماه زمان اعزام به محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در اندونزی است، در مورد شیوه برگزاری این مسابقات و پیش بینی خود از عملکرد ملی پوشان توضیح داد.

وی با بیان اینکه رقابت های قهرمانی آسیا همزمان در سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در بخش انفرادی و دوبل بازیکنان طبق قرعه کشی انجام شده دیدارهای خود را برگزار می کنند. در بخش تیمی اما شرایط به گونه‌ای است که ۶ تیم برتر دوره قبل مسابقات از جدول مقدماتی کنار گذاشته می شوند. رقابت های این جدول با حضور دیگر تیم ها برگزار می شود تا دو تیم برتر آن مشخص شود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: این دو تیم برتر همراه با ۶ تیم برتر دوره قبل مسابقات، در جدول اصلی رقابت خود را برای در اختیار گرفتن جایگاه های برتر در این دوره پیگیری می کنند.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی تنیس روی میز ایران در دوره گذشته رقابت های قهرمانی آسیا صاحب جایگاه نهم شد، خاطرنشان کرد: بنابراین در این دوره مسابقات باید در جدول مقدماتی رقابت داشته باشیم تا در صورت قرار گرفتن در جمع دو تیم برتر جدول، با ۶ بازیکن برتر آسیا برای تعیین جایگاه نهایی خود رقابت کنیم.

لطف الله نسبی با تاکید بر اینکه هنوز از تعداد تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی آسیا اطلاع دقیقی ندارد و گروه بندی و قرعه کشی تیم ها و بازیکنان نیز انجام نشده است، در مورد پیش بینی خود از عملکرد ملی پوشان اعزامی گفت: اینکه بازیکنان در بخش انفرادی یا تیمی چه نتیجه ای می گیرند، قابل پیش بینی نیست. در کل برای پیش بینی، به جز آمادگی بازیکنان عوامل دیگری مانند شرایط مسابقات، وضعیت حریف و در کل روز رقابت هم تعیین کننده است. نمی توانم از عملکرد ملی پوشان پیش بینی دقیقی داشته باشم. فقط اینکه نسبت به دوره قبل شرایط بهتری داریم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش که «در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا نوشاد و نیما عالمیان در ترکیب تیم اعزامی نبودند. با وجود این دو بازیکن به نظر می رسد امسال رتبه ای بهتر از نهمی در اختیار بگیریم؟»، گفت: امیدوار هستیم که بتوانیم عملکردی بهتر از دوره پیشین مسابقات داشته و جایگاه بالاتری کسب کنیم اما این را هم باید در نظر گرفت که تیم های دیگر هم تمرین داشته و بازیکنان خوبی در اختیار دارند. با این حال احتمال اینکه ارتقا جایگاه داشته باشیم، وجود دارد.

لطف الله نسبی در پایان گفت که تیم ملی تنیس روی میز بعد از اتمام کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا باید برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی اندونزی برگزار می شود.