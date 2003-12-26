قضاوت تركي مشكلي نداشت

حسيني قائم و سرپرست تيم فوتبال شموشک نوشهر با بيان اين مطلب به خبرنگار " مهر" افزود: بازي جريان عادي خودش را طي مي کرد و نتيجه بازي مويد برتري کامل تيم ما بود ولي مسوولان استقلال اهواز به نشانه اعتراض به داوري اين ديدار که تصور نمي کنم مشکل خاصي داشت از ادامه بازي صرفنظر کردند.

وي در مورد اتفاقات اين ديدار گفت: اخراج بازيکن اول تيم استقلال اهواز به اين جهت انجام شد که وي با دست مانع به ثمر رسيدن گل شد. داور در اين صحنه با اعلام يک ضربه پنالتي به درستي بازيکن خاطي را از زمين اخراج کرد. در همين لحظات تصور مي کنم هتاکي يکي ديگر از بازيکنان استقلال اهواز باعث شد آقاي ترکي اين بازيکن را اخراج کند. نيمه دوم هم اعتراض شديد آقاي حجازي باعث اخراج ايشان از زمين شد و دقايقي بعد مسوولان استقلال اهواز تصميم گرفتند به نشانه اعتراض زمين مسابقه را ترک کنند.

حسيني تصريح کرد: تا قبل از اخراج آقاي حجازي تصور نمي کنم اتفاق خاصي رخ داده بود که در نتيجه بازي تاثير گذار باشد و قضاوت اين ديدار به حدي نبود که استقلال اهواز نخواهد به بازي ادامه دهد.

وي درباره نتيجه نهايي اين ديدار تاکيد کرد مطمئنا نتيجه اين بازي به نفع ما خواهد بود و قانون صراحتا مشخص کرده است نتيجه ديداري که يک تيم از ادامه بازي صرفه نظر کند چگونه است.