يك گروه از كارشناسان سازمان ملل راهي ايران مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سازمان ملل براي ارسال کمک هاي بشر دوستانه به زلزله زدگان شهر بم يک تيم از کاشناسان خود را راهي ايران مي کند.

مادلين مولين سخنگوي سازمان ملل در امور همکاريهاي بشر دوستانه امروز اعلام کرد: " يک تيم شامل دو کارشناس سازمان ملل امشب سوئيس را به قصد ايران ترک خواهند کرد تا براي بررسي دقيق وضعيت منطقه خود را هرچه سريعتر به شهر بم برسانند." وي در ادامه افزود که فردا شنبه نيز يک تيم چهار نفره از کارشناسان سازمان ملل راهي ايران خواهند شد.

گفتني است که در پاسخ به درخواست کمک مقامات ايران براي رسيدگي به امور زلزله زدگان سازمان ملل مبلغ 90 هزار دلار را براي کمک به زلزله زدگان اختصاص داد.