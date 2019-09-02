۱۱ نفر در تصادف کبودرآهنگ مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، فرمانده انتظامی شهرستان بهار از جمع آوری ۷ معتاد متجاهر در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی بالا بردن احساس امنیت و آرامش در سطح شهرستان بهار است.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان بهار، ۷ معتاد متجاهر را در ۲۴ ساعت گذشته جمع آوری و مقادیری انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از استمرار اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در طول سال خبر داد و گفت: پلیس با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی تمام مجرمان از جمله توزیع کنندگان مواد مخدر را گرفتار و این شهرستان را برای فعالیت آنان نا امن خواهد کرد.

۱۱ مجروح در تصادف کبودرآهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از تصادف رخ به رخ خودرو سمند با یک دستگاه ال ۹۰ و مجروح شدن ۱۱ نفر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید گلی گفت: این تصادف که در سه راهی قهورد سفلی شهرستان کبودرآهنگ روی داد به علت عدم رعایت حق تقدم و سرعت غیر مجاز هر ۲ خودرو روی داد خوشبختانه به هیچیک از سرنشینان خودروها که ۱۱ نفر بودند آسیب جدی وارد نشد و مجروحان به بیمارستان بعثت همدان اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان علت این حادثه را عدم رعایت فاصله حق تقدم خودروها و عدم توانایی راننده هر ۲ خودرو به دلیل سرعت زیاد اعلام کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ گفت: از رانندگان درخواست می‌کنیم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ جان خود و سرنشینان بکوشند و از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی پرهیز کنند.

توقیف فرآورده گوشتی بدون مجوز در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از توقیف ۴۰۰ کیلوگرم شش گوسفندی بدون مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: با انجام کار اطلاعاتی یک دستگاه وانت، حامل شش گوسفند شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی قبل از خروج از شهرستان ملایر توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته از این خودرو ۴۰۰ کیلو گرم شش گوسفندی بدون مجوز بهداشتی به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: پلیس با هر گونه قانون شکنی با اشرافیت کامل اطلاعاتی برخورد خواهد کرد.