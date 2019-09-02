شهرداری در برگزاری مراسم «روز همدان» ضعیف عمل کرد

حسین قراباغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین روز از شهریورماه در تقویم ملی با نام بزرگداشت مقام «ابوعلی سینا» نام‌گذاری شده که در سال‌های اخیر نیز با «روز همدان» یاد می‌شود اما شهرداری همدان آنگونه که بایسته و شایسته این شهر تاریخی بود به وظایف خود عمل نکرده است، گفت: قرار بر این بود به مناسبت هفته نخست شهریورماه که مصادف با جشن خرما در استان کرمان بود و بر اساس تفاهم‌نامه خواهرخواندگی همدان و بم نسبت به اعزام کاروان شادی با حضور تیمی از هنرمندان همدانی و اختصاص غرفه‌های صنایع‌دستی در شهرهای کرمان و بم اقدام شود، اما متأسفانه با توجه به تأکیدهای بسیار کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان در راستای ارائه برنامه و معرفی عوامل اجرایی، هیچ‌گونه برنامه خاصی ارائه نشد.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان باید برنامه‌های قابل دفاع و قبول خود در روز همدان را گزارش دهد، گفت: به صراحت می‌گویم از شهرداری همدان گلایه‌مند هستم زیرا حرمت امام‌زاده با متولی است.

وی با بیان اینکه در بهترین زمان ممکن برای تبلیغات و انعکاس قابلیت‌های گردشگری کهن‌شهر همدان به‌منظور جذب و هدایت گردشگر شاهد هیچ اقدام تأثیرگذار و قابل‌قبولی از سوی مدیریت شهری نیستیم، گفت: نمی‌توانیم از دیگران انتظار خاصی داشته باشیم.

قراباغی با تاکید بر اینکه اقدام دانشگاه علوم‌پزشکی ابن‌سینا و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای برگزاری مراسم شامگاه بزرگداشت همدان و روز پزشک بر بام آرامگاه بوعلی سینا، قابل قدردانی است اما سوال اساسی این است آیا هر ساله برای انعکاس این رویداد باید شاهد برنامه‌های کلیشه‌ای و تکراری باشیم؟ گفت: آیا زمان آن فرا نرسیده که از کانال‌ها و شبکه‌های تأثیرگذار معرفی قابلیت‌های گردشگری شهر همدان بهره‌مند شد!؟

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه ضعف مدیریت‌شهری موجب شد تا کامِ شهروندان همدانی تلخ شود؛ گفت: شهرداری همدان باید در تعریف استراتژی برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری خود تجدیدنظر کند چراکه در این زمینه تا چه زمانی باید شاهد تزئینات تکراری در مناسبت‌های ملی و مذهبی باشیم!؟

وی اضافه کرد: در این زمینه شهر همدان هم می‌تواند همانند شهرهای هم‌طراز خود از ظرفیت رسانه‌ای، مجازی و مکتوب حتی اجرای جشنواره‌های مناسبتی در پایتخت و سایر استان‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف خود بهره‌مند شود که امیدواریم به بهانه نبود بودجه کار بر روی زمین نماند.

قراباغی با بیان اینکه امسال به غیر از برگزاری نمایشگاه تبریز که با توصیه و اصرار کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر به انجام رسید؛ آیا شاهد اقدام دیگری بودیم؟ گفت: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی به عنوان بخش فرا دولتی که مشمول محدودیت‌های دولتی نیست چه عملکردی در بزرگداشت روز همدان در سطح شهر همدان یا پایتخت داشته است!؟

وی با بیان اینکه همگان در مقام حرف، مدعی رسالت فرهنگی هستیم اما در مقام عمل؛ می‌توانیم به ضرب المثل «من نبودم، دستم بود. تقصیر آستینم بود…» اشاره کرد، گفت: مراتب اعتراض و عدم رضایت قلبی خود را از کوتاهی برگزاری برنامه‌های روز همدان اعلام کرده و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و قابل قبول در راستای دلجویی از شهروندان همدانی، اقدام شایسته‌ای صورت پذیرد.

*