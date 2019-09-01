درآمد بالای متکدیان تهران مانع کنار گذاشتن تکدی گری آنها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص درآمد میلیاردی متکدیان در تهران با بیان اینکه موضوع تکدی‌گری در چند جبهه پیگیری می‌شود اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است که از خانواده کودکان متکدی حمایت و برای آنها مقرری تعیین می‌کند اما رقم‌هایی که از محل تکدی‌گری نصیب آنها می‌شود بالاتر است لذا این افراد با وجود برخورد و جمع آوری، بار دیگر به این کار باز می‌گردند.

محسنی بندپی در خصوص میزان کمک مردم تهران به متکدیان نیز بیان داشت: بهزیستی در این خصوص پاسخی روشن‌تر خواهد داشت چرا که این نهاد به طور مستقیم با متکدیان در ارتباط است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کودکان خیابانی از اتباع خارجی هستند گفت: بیشترین تلاش ما در این زمینه در خصوص مبارزه و جلوگیری قاچاق کودکان از هرات و کابل به تهران است و در این راستا تمام تلاش را به کار بسته‌ایم تا کودکان کشورهای دیگر را به موطن هایشان بازگردانیم.

استاندار تهران اظهار داشت: موضوع مبارزه با قاچاق کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است و در همین راستا با وزارت امور خارجه جلسات مشترکی برگزار کردیم و نهایتاً مقرر شد کودکانی که پدر و مادرشان در کشور حضور ندارند و از اتباع کشورهای دیگر هستند به کشورشان برگردانده شوند و از سوی دیگر نیز مبارزه با گروه‌های قاچاق که کودکان را از هرات و کابل برای تکدی‌گری به تهران می‌آورند در دستورکار قرار گرفته است.