پرداخت ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان صبح دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و شورای هماهنگی توسعه پایدار شهرستان فامنین بابیان اینکه توسعه درون زا مناسب‌ترین مسیر توسعه کشورها است، گفت: بر همین اساس گفتمان اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد منشأ و جهت گیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی گفت: تعاون مناسب‌ترین ساختار برای گسترش عدالت اقتصادی است چرا که در بخش تعاون به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای شده به گونه‌ای که تعاون موجب تجمیع سرمایه‌ها، سرمایه گذاری داخلی، مشارکت افراد جامعه و برابری فرصت و در نهایت رونق تولید داخلی می‌شود.

توصیفیان تصریح کرد: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت تعاونی‌ها را از مرحله شکل گیری، ثبت، آموزش، مشاوره تا مرحله تولید و راه اندازی حمایت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریالی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی شهرستان فامنین گفت: تاکنون به تعداد ۱۳۴ طرح روستایی مبلغ ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۶ درصد پرداخت شده و در مجموع ۹۸ درصد اعتبارات اشتغال روستایی شهرستان فامنین جذب شده است.

دبیر کارگروه اشتغال استان همدان گفت: به تعداد ۱۲۶ نفر از متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان فامنین نیز مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۴ درصد پرداخت شده است.

وی گفت: علاوه بر اختصاص ۳ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی تسهیلات مناسبی در دستگاه‌های حمایتی و از محل تفاهم نامه‌های روستایی استانداری و از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه برای متقاضیان طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی قابل پرداخت است.