امیر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید ده فیلم کوتاه با موضوع آسیب‌های اجتماعی در اردبیل خبر داد و افزود: این آثار تصویری از قبیل موشن گرافی، فیلم کوتاه و انیمیشن در قالب صد ثانیه جهت فرهنگ سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه تولید شد.



رجبی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت‌های هنری استان اردبیل باعث شد تا شاهد تولید ۱۰ فیلم کوتاه صدثانیه‌ای با کیفیت مطلوب باشیم و این در حالی است که بنا به سهمیه و صحبت‌های انجام شده سایر استان‌ها صرفاً پنج فیلم کوتاه تولید خواهند کرد.



رئیس حوزه هنری استان اردبیل افزود: طبق فراخوانی از کارگردان‌های مطرح استان خواسته شد ایده‌های خود را متناسب با موضوعات آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند و این کار طی جلسات توجیهی انجام شد و پس از بررسی در تهران فیلمنامه‌ها با عقد قرارداد به مرحله تولید رسید.



رجبی گفت: فیلم‌های کوتاه صدثانیه ای با عناوین «حال گیری، آسانسور، نوبت بعدی، آشتی، بازگشت، مستانه، عقاب (انیمیشن)، مسیر خاکی، دست‌های سنگی و به سلامتی به ترتیب به کارگردانی آقایان کریم عظیمی، شهرام جواد خانی، شهنام سجودی زاده، رضا جمالی، بهنام کمالی، حمید عزیزی، مهدی خروشی، تقی چایچی، یوسف یزدانی و سعید علایی» تولید شدند.



وی افزود: با تصمیمات وزارت کشور هنرمندان متناسب با آسیب‌های اجتماعی استان خود اقدام به تولید آثار کردند و در استان اردبیل نیز با موضوعات طلاق، ضرب و جرح و اعتیاد فیلم‌های کوتاه صدثانیه ای توسط هنرمندان استان تولید شد.



رئیس حوزه هنری استان اردبیل از رونمایی این تولیدات در وزارت کشور با حضور وزیر کشور خبر داد و گفت: انتشار این فیلم‌ها از اهداف وزارت کشور است و کلیه تولیدات بعد از نمایش در جشنواره‌ها به صورت گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با هدف تأثیرگذاری در بین مخاطبان منتشر خواهد شد.



رجبی اظهار داشت: متأسفانه برخی از تولیدات هنری بعد از شرکت در چند جشنواره در آرشیوها بایگانی می‌شوند و با توجه به اینکه مالکیت مادی و معنوی این فیلم‌ها حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور است، هدف این خواهد بود که با استفاده از نمایش این آثار نسبت به فرهنگ سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نباید انتظار معجزه داشته باشیم که با انتشار این فیلم‌ها آسیب‌های اجتماعی از بین برود، چرا که فرهنگ سازی کاری طولانی مدت و دیر بازده است.



رئیس حوزه هنری استان اردبیل افزود: تأثیرگذاری هنر در جامعه بر کسی پوشیده نیست و دستگاه‌های مرتبط با فرهنگ باید با همراهی بیشتر با هنر برای کنترل و کاهش این آسیب‌ها در کشور اقدام نمایند.



رجبی با اشاره به لزوم تلاش مستمر در جهت آگاه سازی مردم، افزود: امیدواریم با توجه به تأثیر عمیق هنر در جامعه این اقدامات هنری ادامه یابد.



رئیس حوزه هنری استان اردبیل در ادامه از هنرمندان و عموم افراد دغدغه مند نسبت به مسائل جامعه خواست تا نسبت به وضعیت محیط زندگی خود احساس وظیفه نموده و رسالت اجتماعی خود را به شکل صحیحی انجام دهند.



وی رخ دادن هرگونه تغییر و اصلاحات در جامعه را در گرو حضور هنرمندان در صحنه دانست و افزود: هنرمندان نباید در عرصه‌های اجتماعی عقب نشینی کنند، چرا که تأثیرگذاری هنر در بهبود جامعه موضوعی ثابت شده است.



رجبی با اشاره به اینکه یکی از معضلات اساسی در سطح کشور موضوع آسیب‌های اجتماعی است، افزود: کنترل آسیب‌های اجتماعی جز اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی نظام و رهبری است.



رئیس حوزه هنری استان اردبیل ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی یکی از دست آورده‌ای سبک زندگی مدرن است و توسعه کلان شهرها و ایجاد ابزارها و فضاهای جدید مثل فضای مجازی و صنعتی شدن باعث بروز این قبیل از مشکلات در کشور شده است.



رجبی یادآور شد: آسیب‌هایی همچون طلاق، خشونت، اعتیاد، حاشیه نشینی، مهاجرت و سایر موارد مشابه ما را درگیر کرده و باعث به وجود آمدن ناامنی اجتماعی شده است.



وی ادامه داد: حوزه هنری به فراخور رسالت ذاتی خود و با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هنر در جامعه اقدام به عقد تفاهم نامه‌ای با وزارت کشور برای تولید فیلم‌های کوتاه با موضوع آسیب‌های اجتماعی کرده است.

