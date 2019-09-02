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۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان:

مددجویان کمیته امداد استان سمنان ۱۱واحد بوم‌گردی راه‌اندازی کردند

مددجویان کمیته امداد استان سمنان ۱۱واحد بوم‌گردی راه‌اندازی کردند

سمنان - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان از راه‌اندازی ۱۱ واحد بوم‌گردی توسط مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: این واحدها در مجموع برای ۱۳۰ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه در این نهاد تلاش‌ها بر خودکفایی، توانمندی و خود اتکایی مددجویان با ارائه مشاوره‌های شغلی است، ابراز داشت: مددجویان کمیته امداد استان سمنان با بهره‌گیری از تسهیلات این نهاد توانستند ۱۱ واحد بوم گردی با ظرفیت اسکان و پذیرایی ۲۹۰ نفر را فراهم کنند.

وی ضمن بیان اینکه با فعال شدن این واحدها برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است، اضافه کرد: با توجه به‌قرار گفتن استان سمنان در مسیر بین دو حرم این اقامتگاه‌ها میزبان گردشگران عبوری این خطه هستند و از واحدهای بوم‌گردی استقبال می‌کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ایجاد فرصت شغلی با راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی راهی برای رونق گردشگری است، ابراز داشت: خوشبختانه میراث فرهنگی استان در این زمینه با برگزاری کلاس‌های بومگردی همکاری‌های بسیار خوبی را با کمیته امداد داشته است و تلاش کرد تا مددجویان با آموزش مهارتی این شغل کاملاً آشنا شوند.

خدابنده ضمن بیان اینکه می‌توان با ایجاد فرصت‌های شغلی بومگردی به توسعه گردشگری روستایی و عشایری دست‌یافت، تصریح کرد: این اقدام ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها منجر به افزایش سطح درآمد و بهبود وضعیت معیشت و در نهایت حفظ میراث فرهنگی یک روستا می‌شود.

وی بابیان اینکه در این بخش به دنبال طرح‌های توسعه‌ای هستیم، افزود: مقرر شد تا با بهره‌گیری از کارآفرینان حرفه‌ای بخش گردشگری و شرکت‌های این حوزه و ارتباط با تور لیدرها برای ارائه آموزش‌های مهارتی و در برخی موارد رفع مشکلات موجود استفاده شود.

کد مطلب 4708841

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