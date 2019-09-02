به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه در این نهاد تلاش‌ها بر خودکفایی، توانمندی و خود اتکایی مددجویان با ارائه مشاوره‌های شغلی است، ابراز داشت: مددجویان کمیته امداد استان سمنان با بهره‌گیری از تسهیلات این نهاد توانستند ۱۱ واحد بوم گردی با ظرفیت اسکان و پذیرایی ۲۹۰ نفر را فراهم کنند.

وی ضمن بیان اینکه با فعال شدن این واحدها برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است، اضافه کرد: با توجه به‌قرار گفتن استان سمنان در مسیر بین دو حرم این اقامتگاه‌ها میزبان گردشگران عبوری این خطه هستند و از واحدهای بوم‌گردی استقبال می‌کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ایجاد فرصت شغلی با راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی راهی برای رونق گردشگری است، ابراز داشت: خوشبختانه میراث فرهنگی استان در این زمینه با برگزاری کلاس‌های بومگردی همکاری‌های بسیار خوبی را با کمیته امداد داشته است و تلاش کرد تا مددجویان با آموزش مهارتی این شغل کاملاً آشنا شوند.

خدابنده ضمن بیان اینکه می‌توان با ایجاد فرصت‌های شغلی بومگردی به توسعه گردشگری روستایی و عشایری دست‌یافت، تصریح کرد: این اقدام ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها منجر به افزایش سطح درآمد و بهبود وضعیت معیشت و در نهایت حفظ میراث فرهنگی یک روستا می‌شود.

وی بابیان اینکه در این بخش به دنبال طرح‌های توسعه‌ای هستیم، افزود: مقرر شد تا با بهره‌گیری از کارآفرینان حرفه‌ای بخش گردشگری و شرکت‌های این حوزه و ارتباط با تور لیدرها برای ارائه آموزش‌های مهارتی و در برخی موارد رفع مشکلات موجود استفاده شود.