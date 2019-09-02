پیگیر کاهش نرخ تعرفه گاز در مناطق سردسیر استان اصفهان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آستانه شامگاه یکشنبه در آئین کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای پشتکوه و پیشکوه فریدونشهر با بیان اینکه یکی از خدمات مهم دولت گازرسانی، ساخت جاده و تأمین امکانات ارتباطی است، اظهار داشت: برای جلوگیری از مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باید امکانات رفاهی در روستاها فراهم شود.

وی تصریح کرد: فاز نخست پروژه گازرسانی به هفت روستای پیشکوه و پیشکوه فریدون‌شهر به همراه احداث ایستگاه گازرسانی کلنگ زنی شد، عملیات خط انتقال گازرسانی به این روستاها به مسافت ۴۰ کیلومتر مربع و با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال انجام می‌شود.

مشاور وزیر و نماینده وزارت نفت در طرح‌های گازرسانی افزود: عملیات اجرایی این پروژه مهرماه امسال آغاز و در صورت مساعد بودن آب و هوا ظرف مدت یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۱۴ هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شدند اما روند گازرسانی به روستاها به ویژه مناطق سیستان و بلوچستان در حال اجرا است، گفت: اکنون ۸۴ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند.

آستانه بیان داشت: مطالبه مردم مناطق سردسیر غرب استان اصفهان اضافه شدن ماه‌های مهر و فروردین به ماه‌های سرد سال و کاهش نرخ تعرفه‌های قبوض گاز است که موضوع پیگیری خواهد شد و در صورتی که سازمان هواشناسی کشور آن را تأیید کند ماه‌های مهر و فروردین به ماه‌های سرد این مناطق اضافه می‌شود.

در صورت اختصاص ۴ میلیون تن قیر طرح‌های هادی اجرایی می‌شود

در ادامه نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت در مجلس شورای اسلامی از تصویب مصوبه وزارت کشور مبنی بر تأسیس بخشداری پشتکوه خبر داد.

اکبر ترکی اظهار داشت: یکی از مطالبات مردم چهار شهرستان اضافه شدن ماه‌های فروردین و مهر به ماه‌های سرد سال به منظور تأمین گاز موردنیاز این ماه‌هاست که انجام این کار می‌تواند خدمت بزرگی به مردم باشد.

وی افزود: نرخ گاز مصرفی پنج ماه از سال مطابق نرخ فصل سرما محاسبه می‌شود اما مبلغ بالای قبوض گاز هزینه گزافی بر مردم تحمیل می‌کند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: چهار میلیون تن قیر قرار بود برای آسفالت راه‌های روستایی تخصیص داده شود که هنوز اختصاص نیافته است و اگر در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد طرح‌های هادی روستایی اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیشکوه فریدون‌شهر شامل ۲۲ روستا است که در فاز نخست هفت روستا و در فاز دوم پنج روستا گازرسانی می‌شود.