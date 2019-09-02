حذف قبوض کاغذی آب از ابتدای مهرماه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی سردره افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و با توجه به تاکید دولت بر مدیریت سبز و کاهش هزینهها، از ابتدای مهرماه سال جاری حذف قبوض کاغذی در راستای سیاستهای دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به مشترکین، اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: سامانه ثبت شماره تلفن همراه در راستای ارسال پیامکی قبوض آب و حذف قبوض کاغذی راه اندازی شده و مشترکین هرمزگانی میتوانند شماره اشتراک خود را ارسال و پیامک تأیید را دریافت کنند.
این مقام مسئول درخصوص جزئیات این طرح گفت: مشترکین میتوانند با ارسال کد اشتراک ۸ رقمی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۲۲ و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه جهت دریافت پیامک قبض اقدام کنند.
رضایی سردره همچنین افزود: مشترکین برای غیرفعال کردن اطلاعات قبض محل سکونت قبلی خود بایستی با ارسال پیامک( D * کد اشتراک ۸ رقمی محل سکونت قبلی) به سامانه ۳۰۰۰۴۱۲۲، نسبت به این امر اقدام نمایند.
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