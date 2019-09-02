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۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

معاون امور مشترکان آبفای هرمزگان خبر داد:

حذف قبوض کاغذی آب از ابتدای مهرماه سال جاری

حذف قبوض کاغذی آب از ابتدای مهرماه سال جاری

بندرعباس - معاون امور مشترکان آبفای هرمزگان گفت: کلیه مشترکین آب از ابتدای مهرماه سال جاری به جای دریافت قبض کاغذی، اطلاعات مصرف خود را از طریق پیامک دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی سردره افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به تاکید دولت بر مدیریت سبز و کاهش هزینه‌ها، از ابتدای مهرماه سال جاری حذف قبوض کاغذی در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به مشترکین، اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: سامانه ثبت شماره تلفن همراه در راستای ارسال پیامکی قبوض آب و حذف قبوض کاغذی راه اندازی شده و مشترکین هرمزگانی می‌توانند شماره اشتراک خود را ارسال و پیامک تأیید را دریافت کنند.

این مقام مسئول درخصوص جزئیات این طرح گفت: مشترکین می‌توانند با ارسال کد اشتراک ۸ رقمی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۲۲ و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه جهت دریافت پیامک قبض اقدام کنند.

رضایی سردره همچنین افزود: مشترکین برای غیرفعال کردن اطلاعات قبض محل سکونت قبلی خود بایستی با ارسال پیامک( D * کد اشتراک ۸ رقمی محل سکونت قبلی) به سامانه ۳۰۰۰۴۱۲۲، نسبت به این امر اقدام نمایند.

کد مطلب 4708856

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