جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه یازدهم شهریورماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۱ هزار و ۵۵ ریال و هر یورو نیز با ۶۴ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۱۶۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۴۱۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۷۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۰۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۱ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۵۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۷۲۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۵۵۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۳۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۴۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۷۶۰ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۹۳ ریال، روبل روسیه ۶۳۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۲۵۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۳۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۳۲ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۰۰ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۷ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۲ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۶۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۷ هزار و ۱۵۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۸۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۶۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۳۳ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۲۴۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۳۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۵۴۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.