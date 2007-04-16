ثبت نام از ناشران بدون قید و شرط صورت گیرد / برای همه ناشران در مصلی شرایط برابر فراهم شود

جعفر همایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اطلاعیه مورخ 25 فروردین اتحادیه ناشران به هیچ وجه دعوت ناشران برای مراجعه به موسسه نمایشگاه ها برای ثبت نام شرکت درنمایشگاه بین المللی نیست ، گفت : اتحادیه در این اطلاعیه تصویب یکپارچگی نمایشگاه را در شورای شهر به همکاران ناشر اعلام می کند و از همکاران ناشر می خواهد پس از اعلام مشخص وضعیت یکپارچگی نمایشگاه و تعیین فرصت ثبت نام از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایط برابر و طبق مقررات نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سخنگوی اتحادیه ناشران با اشاره به اعلام مسئولان نمایشگاه مبنی بر پایان فرصت ثبت نام از ناشران و موکول کردن این موضوع به موافقت محسن پرویز با درخواست کتبی ناشران خاطرنشان کرد : در حالی که تصمیم برگزاری دوپاره نمایشگاه عوض شده و به برگزاری یکپارچه نمایشگاه در محل مصلی تغییر یافته ناشران تخلفی نکرده اند که برای جبران آن به ذکر دلیل نیاز باشد. درغیر این صورت نمایشگاه از حضور دست کم 350 ناشر فعال و حدود 000/40 عنوان کتاب خالی خواهد ماند.

جعفر همایی یادآور شد : هنگام بازدید از شبستان مصلی در اسفند ماه با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صحبت مسئولان محترم پیرامون مساحت 000/50 متر شبستان و 000/20 متری تراس شبستان بود. در صورت صحت این میزان جا مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت. در هر حال همواره در سال های قبل نیز مجموع درخواست ناشران برای غرفه بسی بیشتر از امکانات موجود و واقعی بوده است و راه حل آن این بوده که از همه درخواست ها به نسبتی مساوی کسر می شده و فضای موجود بین متقاضیان به صورتی متعادل تخصیص می یافته است اکنون نیز این راه حل وجود دارد.

وی در مورد تصویب یکپارچگی نمایشگاه درباره ارسال نامه اتحادیه به ریاست نمایشگاه بین المللی تصریح کرد : حضور جدی و فعال ناشران در نمایشگاه بین المللی منوط به آمادگی و تهیه و تدارک مقدماتی از قبیل تنظیم و چاپ فهرست انتشارات ، برنامه ریزی و حضور نیرو برای پاسخگویی به مخاطبان و بسیاری امور است که در 13 روز باقیمانده فرصت کمی برای این کار باقی می ماند. منظور اتحادیه استفاده بهینه از فرصت باقیمانده و تعیین تکلیف سریع تر اعضا از سوی مسئولان بوده است.