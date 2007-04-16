به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ، رویه اداری درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی در چهار مرحله صورت می‌‌گیرد. ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیئت سرمایه گذاری خارجی، ارائه پیش نویس مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی، صدور مجوز سرمایه گذاری این چهار مرحله را تشکیل می دهد. مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید، صادر نمی شود. متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می شود. براساس آمارهای رسمی موجود، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 72 حدود 20 میلیون و 320 هزار دلار بود که به یکباره در سال 73 به حدود 187 میلیون و 653 هزار دلار افزایش یافت. ( هزار دلار ) سال تعداد طرح حجم سرمایه گذاری 1372 2 20.320 1373 3 187.653 1374 7 122.738 1375 13 67.004 1376 19 174.839 1377 6 5.840 1378 18 1.049.296 1379 16 438.669 1380 7 67.991 1381 28 612.965 1382 41 1.358.572 1383 31 2.702.738 1384 61 4.276.774 1385 70 10.129.455 جمع کل 322 21.214.854

به گزارش «مهر» حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 74 حدود 122 میلیون دلار، در سال 75 حدود 67 میلیون دلار، در سال 76حدود 175 میلیون دلار، در سال 77 حدود 6 میلیون دلار، در سال 78 حدود یک میلیارد و 49 میلیون دلار، در سال 79 حدود 439 میلیون دلار، در سال 80 حدود 68 میلیون دلار، در سال 81 حدود 612 میلیون دلار، در سال 82 حدود یک میلیارد و 358 میلیون دلار، در سال 83 حدود 2 میلیارد و 703 میلیون دلار و در سال 84 حدود 4 میلیارد و 276 میلیون دلار بود.

به عبارت دیگر، از سال 1372 تا اول فروردین 1385 حجم سرمایه گذاری خارجی حدود 11 میلیارد و 85 میلیون دلار بود که این رقم فقط در سال 85 به حدود 10 میلیارد و 214 میلیون و 500 دلار رسید.

در سال 85 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی 70 طرح صادر شده است که بدین شرح است: در فروردین 9 طرح، در اردیبهشت ماه 3 طرح، در خرداد ماه 5 طرح، در مردادماه 7 طرح، در شهریورماه 10 طرح، در مهرماه 5 طرح، در آبان ماه 6 طرح، در دی ماه 19طرح و در سه ماهه پایانی سال نیز 6 طرح.