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۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۴۰

مدیر داروخانه مرکزی هلال احمر:

مسئولیت کامل توزیع دارو بر عهده داروخانه هلال احمر نیست

مسئولیت کامل توزیع دارو بر عهده داروخانه هلال احمر نیست

مدیر داروخانه مرکزی هلال احمر در پی تجمع خانواده ها و بیماران ام اس در مقابل این داروخانه ، گفت: سیاست توزیع دارو زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت است و ارتباطی به داروخانه ندارد.

دکتر محمد علی دل پریش در حاشیه این تجمع به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از داروهای بیماران ام اس دارای منابع خارجی و یارانه ای هستند. بنابراین در نوع توزیع این داروها حساسیت خاصی وجود دارد. داروخانه نیز تنها به عنوان یکی از بازوهای وزارتخانه ذکر شده ، مسئولیت توزیع را بر عهده دارد .

وی ادامه داد : طبق اعلام های کتبی به وزارت بهداشت ، از مدت ها پیش از این وزارتخانه خواستار تشکیل پرونده های کامل از بیماران (مثل سالها پیش) و عهده دار شدن تمام مسئولیت توزیع داروها شده ایم تا به این ترتیب در مقابل کمبودهای پیش آمده پاسخگو باشیم.

دل پریش یادآور شد: واردات داروهایی مانند آمپول های بیماران ام اس زیر نظر بخش خصوصی به ثبت رسیده است و نه هلال احمر . وزارت بهداشت نیز بر اساس یارانه دریافتی به داروخانه ها اجازه توزیع دارو می دهد اما در پاسخ به اینکه چرا باز هم کمبود داریم باید بگویم ، نمی دانم.

این مسئول ادامه داد: روز گذشته (شنبه) پس از مدتی طولانی که این دارو را نداشته ایم یک هزار آمپول بتا فرون رسید. همزمان با داروخانه هلال احمر ، داروخانه 13 آبان نیز این داروها را دریافت کرد.

دل پریش گفت: افزایش اعتراض های مردمی دیروز و امروز برای دیر رسیدن دارو موجب شد تا با رئیس اطلاعات دارویی وزارت بهداشت تماس گرفته و تقاضای دریافت یک هزار و 500  داروی جدید را مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: 2500 آمپول تنها پاسخگوی 166 نفر بیمار است در صورتی که جمعیت بیماران منتظر بیش از 300 نفر بودند.

دل پریش افزود: با پیگیری و تماسی که با رئیس کلانتری 107 تهران و یکی از تکنسین های دارویی وزارت بهداشت داشتیم قرار شد امروز داروها را ارسال کنند.

از سوی دیگر دل پریش خاطر نشان ساخت : در این داروخانه  سه وعده دارو در تاریخ های 13 دی 85 (600 آمپول برای 40بیمار ام اس) ، 8 بهمن 85 تعداد 3600 آمپول برای 24 نفر و 12 اسفند 85 ، 510 آمپول برای 34 بیمار ام اس توزیع شد.

این مسئول گفت: درهمین تاریخ ها تعداد بیشتری دارو به داروخانه 13 آبان تهران داده شد ( علت این امر نز نامشخص است ) در حالی که این دارخانه تنها با 10 سازمان بیمه ای قرار داد دارد و داروخانه هلال احمر با 18 سازمان بیمه ای قرار داد دارد .

دل پریش یاد آور شد: نرخ فروش آزادهر عدد  آمپول " بتا فرون " در دارخانه هلال احمر 24 هزار تومان و نرخ فروش بیمه ای آن 3600تومان است و بیماران به طور قطع بدانند از این داروخانه هیچ دارویی به ناصر خسرو و ..نرفته است و دراین باره به تجمع کنندگان توضیح داده ام .

به گزارش مهر ، در حاشیه این تجمع عده ای از افراد سودجو کنار چهارراه نزدیک به داروخانه هلال احمر به فروش 450 هزار تومانی داروی بتافرون اقدام کردند.

کد مطلب 470922

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