  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

سپ بلاتر خطاب به جامعه فوتبال هند :

به هم کمک کنید تا خدا به شما کمک کند

به هم کمک کنید تا خدا به شما کمک کند

سپ بلاتر ، رئیس فیفا اعلام کرد که خواسته همه پیشرفت فوتبال در هند است. او همچنین خبر از کمک خاص 400,000 دلاری به فوتبال هند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بلاتر در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران و خطاب به هندوستانی ها گفت :" ما برای کمک آماده ایم ولی تنها اگر خودتان به خودتان کمک کنید خدا کمکتان خواهد کرد."

بلاتر 71 ساله هم چنین از تشکیل یک گروه متشکل از نماینده های فیفا ، AFC و فدراسیون فوتبال هند خبر داد. او گفت که برای پیروزی باید قدم به قدم جلو رفت.

وی افزود :" این کارهزینه بسیار زیادی می طلبد. من با دکتر مان موهان سینگ ، نخست وزیر هند راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد. به او خواهم گفت که چقدر فوتبال می تواند به کشوری چون هند که تا این حد سریع پیشرفت می کند کمک کند. بازار آینده فوتبال در آسیاست. اروپا اکنون از بازیکنان و مربیان خارجی پر شده است."

محمد بن همام ، رئیس AFC نیز گفت :" با چیزهایی که من از سه تیم برتر هند دیدم ، باید بگویم اگر این تیم ها همین روند را حتی تا 100 سال دیگر هم ادامه دهند فوتبال این کشور به جایی نمی رسد."

وی همچنین از دولت هند خواست که به فوتبال به عنوان یک سرگرمی نگاه نکند بلکه آن را پایه ای اساسی برای رشد زندگی مردم هند بداند.

کد مطلب 470925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها