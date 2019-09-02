به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد، با اشاره به اجرایی شدن طرح توسعه ورزش محلات "در شهرکرد در ماه جاری اظهار داشت: این طرح از سوی این کمیسیون، اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکرد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد عملیاتی میشود.
فرهاد رئیسی ادامه داد: برای اجرای این طرح برگزاری ۴۰ مسابقه، ۱۲ همایش و ۸ جشنواره با برآورد مالی ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال پیشبینی شده است.
حیدر علیپور دهکردی رئیس شورای اسلامی شهرکرد نیز بهرهمندی بیشتر از ظرفیتهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد برای ارتقای شاخصهای ورزشی و سلامت شهروندان را ضرورت دانست و گفت: مدیریت شهری، شناسایی مکانهای ورزشی و سپردن آن به ورزش و جوانان، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را با هدف ارتقای شاخصهای ورزش شهرکرد همواره در دستورکار است.
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