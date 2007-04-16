آمریکا و اسرائیل در چهار جبهه در خاورمیانه شکست خورده اند / مذاکره بهترین راه حل بحران های منطقه ای است

"صبحی غندور" در مقاله ای که از طریق پست الکترونی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت : منطقه خاورمیانه هم اکنون شاهد تحرکات و تکاپوی بین المللی و اجلاس های منطقه ای است که هدف از همه آنها تلاش برای تعامل با بحران های موجود در عراق، فلسطین و لبنان( و حل آنها) است.

وی افزود: این تکاپوی دیپلماتیک بین المللی همزمان با ادامه بحران هسته ای ایران است که در آستانه افزایش تنش یا دستیابی به راه حلی در آینده روابط آمریکا و ایران قرار گرفته است.

غندور خاطر نشان کرد: اما چه عواملی سبب شده تا جامعه بین المللی در جستجوی راه حل برای بحران های کنونی تهدید کننده تمام منطقه خاورمیانه برآید؟ به اعتقاد من، شکست در گزینه های دیگر عامل اصلی در آغاز روند جستجو برای یافتن راه حل برای بحران های منطقه است.

وی افزود: آمریکا هم اکنون در تلاش برای ترمیم شکست بزرگ خود در عراق است که این کشور را در کسب دستاوردهایی در قبال مسائل دیگر منطقه ناتوان کرده است و تغییرات و مطالبات سیاسی داخلی در آمریکا نیز به دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای تغیر مسیر شکست خورده سیاست هایش در عراق فشار وارد می کند.

رئیس مرکز گفتگوی عربی در واشنگتن خاطرنشان کرد: اگر مراجع قانونی نظارتی و نقش افکار عمومی آمریکا نبود؛ دولت بوش ناچار به عقب نشینی نسبی از اهداف خود و شیوه های اداره سیاست خارجی این کشور و نیز برکناری شماری از چهره های سرشناسی که در شش سال گذشته در آمریکا سرکار بودند، نمی شد.

وی افزود: همانطور که دولت بوش در جنگ خود علیه عراق شکست خورد؛ اسرائیل نیز در جنگ اخیر خود علیه لبنان با شکست روبرو شد و ماشین نظامی ویرانگر اسرائیل با وجود تجاوز وحشیگرانه پنج هفته ای خود علیه همه مناطق و تاسیسات لبنان نتوانست مقاومت لبنان را درهم شکند و حزب الله را تضعیف کند.

غندور درادامه مقاله ارسالی خود برای مهر نوشت : اسرائیل همچنان تا این لحظه با وجود حمایت فراوان دولت بوش، در بهره برداری از جنگ خود( جنگ 33 روزه تابستان که به شکست تل آویو انجامید) علیه لبنان برای ایجاد فتنه داخلی میان لبنانی ها که مقاومت را از نظرسیاسی تضعیف می کند و لبنان و منطقه را به سوی جنگ های داخلی طائفه ای و مذهبی می کشاند، موفق نبوده است.

وی افزود: اما شکست اسرائیل در مسئله فلسطین چندین بار در سال های گذشته تکرار شده است و نه طرح "آریل شارون" نخست وزیر پیشین اسرائیل درباره امکان نابودی مقاومت فلسطین در طول یکصد روز و نه سیاست انزوا، ترور و کوچاندن اجباری فلسطینی ها و انهدام تاسیسات و خانه های آنها هیچ یک به اهداف خود نرسیده است.

رئیس مرکز گفتگوی عربی در واشنگتن تصریح کرد: این صحنه همچنین با شکست دولت اولمرت و سیاست وی در قبال دولت فلسطین بار دیگر تکرار شد و توافقنامه اخیر مکه مکرمه میان دو طیف تشکیلات خودگردان فلسطین (جنبش های فتح و حماس) دل بستن اسرائیل و آمریکا به بروز جنگ داخلی در فلسطین را به شکست کشاند و دولت وحدت ملی تشکیل و جهان مجبور به تعامل با آن شد.

وی خاطرنشان کرد: شکست سه جانبه کنونی سیاست دولت آمریکا در قبال عراق، لبنان و فلسطین هم اکنون با ناتوانی واشنگتن در چگونگی تعامل با پرونده هسته ای ایران با وجود قطعنامه های شورای امنیت تکمیل می شود، زیرا واشنگتن درک می کند مشکل با ایران با افزایش بیشتر قطعنامه ها حل نمی شود، بلکه با دو شیوه جنگ یا مذاکره امکان پذیراست و تا این لحظه دولت بوش از گزینه جنگ علیه ایران به خاطر خطرات نظامی، سیاسی و اقتصادی آن بر آمریکا، منطقه خاورمیانه و کل جهان پرهیز کرده است.

غندور گفت: دولت آمریکا خود را در برابر گزینه دیگری یعنی مذاکره می بیند بدون اینکه هنوز طرف ایرانی که همچنان در تلاش برای بهبود برگ های( برنده) مذاکراتی خود است؛ آمادگی اینگونه مذاکره ای را داشته باشد و تهران حتی تعلیق موقت غنی سازی را نمی پذیرد.

وی افزود: دولت بوش درک می کند که "شکست چهارجانبه" کنونی از غزه گرفته تا بغداد و بیروت و تهران را نمی توان از طریق "کمیته چهارجانبه" یا "کمیته چهارجانبه عربی"(متشکل از مصر، عربستان، امارات و اردن) بررسی و تصحیح کرد و بحران های کنونی منطقه خاورمیانه به مذاکراتی جدید و سپس سازش های عملی نیاز دارد.

رئیس مرکز گفتگوی عربی در واشنگتن خاطرنشان کرد: اما "رقص تانگوی سازش ها" فقط نیازمند موسیقی کنونی نیست، بلکه همچنین نیازمند آمادگی طرف دیگر رقصنده نیز هست و طرف ایرانی هنوز هیچ گونه تحول عملی را در موضع آمریکا با وجود پیام های تهنیتی که از طریق میانجیگران عربی یا بین المللی دریافت کرده و نیز با وجود مذاکرات مستقیم اخیر در کنفرانس منطقه ای بغداد احساس نکرده است.

وی افزود: البته گروه چهارجانبه "ایران، سوریه، حزب الله و جنبش حماس" که از سوی دولت بوش در منطقه خاورمیانه هدف قرار گرفته اند درک می کنند که آنها در وضعیتی دفاعی هستند و در نتیجه، نوع مخالفت این گروه چهارجانبه با سیاست آمریکا بستگی به ماهیت این سیاست، اهداف و شیوه های آن دارد و تغییر در این سیاست، نیازمند تغییر در مواضع است.

غندور درادامه این مقاله نوشت : اعضای این گروه چهارجانبه همچنین درک می کنند که آنها هر اندازه در سال های گذشته پایداری کرده اند، اما امروز دیگر بیش از این توانایی پیشرفت ندارند یعنی به نهایت پایداری و عقب نشینی نکردن در برابر فشارهای بزرگ واشنگتن با همکاری اسرائیل و طرف های بین المللی در این مرحله رسیده اند و دیوار بزرگ دفاعی آنها همان دیواری است که مانع از حرکت آنها به جلو به خاطر شرایط و تحولات کنونی داخلی، منطقه ای و بین المللی می شود.

رئیس مرکز گفتگوی عربی در واشنگتن افزود: بنابراین، از وضعیت امکانات و شرایط دولت آمریکا و گروه چهارجانبه ایران، سوریه، حزب الله و حماس در خاورمیانه به نظر می رسد که مذاکره بهترین گزینه کنونی در برابر همگان به منظور دستیابی به سازش هایی باشد که منجر به برقراری "صلحی موقت" میان این طرفها از طریق امتیازدهی دوجانبه و کسب دستاورد برای هر یک از طرفها می شود.

وی افزود: دولت بوش از جنبه عملی در تعامل با بحران های منطقه ای پیرامون اوضاع بحرانی عراق از همان خط مشی توصیه های گروه بیکر – هملیتون پیروی می کند و این موضع را در مسئله مذاکره با تهران و دمشق درباره عراق شاهد هستیم.

غندور در ادامه مقاله ارسالی خود برای مهر نوشت : اما دولت بوش بنا به تفسیر یکی از دیپلماتهای عرب در واشنگتن تمایل فراوانی دارد که اعلام کند همه توصیه های بیکر- هملتون از جمله وضع جدول زمان بندی شده برای خروج از عراق را مدنظر قرار نداده است و تدوین جدول زمان بندی شده برای خروج از این کشور را به کلی نمی پذیرد.

وی افزود:هیچ یک از مذاکرات آتی،نشست ها واجلاس های کنونی وتکاپوی دیپلماتیک بین المللی و آمریکا درمنطقه خاورمیانه به معامله ای جامع و همه جانبه ای برای چهار مشکل عراق، فلسطین، لبنان و پرونده هسته ای ایران منجر نخواهد شد، اما امید می رود که این مذاکرات علنی و غیرعلنی سبب تفکیک بحران ها از یکدیگر شود و هریک از این بحران ها که امکان آن وجود داشته باشد بدون دل بستن به حصول یک معامله جامع و همه جانبه برای تمام مسائل، حل وفصل شود.

غندور در پایان مقاله خود این گونه نتیجه گیری کرده است : شکی نیست که سازش بر سرهر یک از بحران ها نیروی محرک و پیش برنده مثبتی برای سازش درباره بحران های دیگر خواهد بود و از این زاویه، توافقنامه مکه مکرمه رهیافت مهمی برای تمرکز دوباره بر پرونده فلسطین به شمار می رود و شرط بندی آمریکا هم اکنون بر وادار کردن ایران به موافقت با راه حل های مورد نظر آمریکا یا منزوی کردن ایران از مسیر حل بحران هایی است که همپیمانان اصلی تهران، یعنی سوریه، حزب الله و حماس با آن مرتبط هستند.