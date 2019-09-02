سال گذشته هر ۲۶ روز یک بازار میوه و تره بار در پایتخت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد، با اشاره به اینکه در سال جدید حداقل ۱۰ بازار میوه و تره بار جدید راه اندازی خواهد شد. گفت: میانگین عرضه محصولات در میادین و بازارهای میوه و تره بار تا سال ۹۶، سه هزار و ۱۶۷ تُن در روز بودکه امروز این رقم به سه هزار و ۴۲۵ تُن در روز رسیده است.

وی با اشاره به اینکه باید به نحوی عمل کنیم که حضور در میادین و بازارهای میوه و تره بار و استفاده از خدمات این مراکز برای همه اقشار از کودکان تا سالمندان و از افراد با سلامت و توانایی کامل تا جانبازان و معلولان عزیز امکان پذیر باشد، اظهار کرد: ۳۰ بازار میوه و تره بار در سال ۹۷ مناسب سازی شد که به عبارتی، در سال گذشته در هر ۱۲ روز نسبت به مناسب سازی یک بازار اقدام گردید و ۲۲ بازار دیگر نیز در سال جدید مناسب سازی خواهد شد.

راد با بیان اینکه اقدامات سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی را در سبد خرید خانوارهای تهرانی موجب شده است، تصریح کرد: بخشی از این صرفه جویی تا سال ۹۶، یک میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان در روز بود که در سال گذشته این رقم با حدود سه برابر افزایش، به سه میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان در روز رسید؛ با این توضیح که ارقام مذکور منحصراً مربوط به بخش کوچکی از محصولاتی است که در میادین و بازارها عرضه می‌شود.