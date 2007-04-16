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۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۵۸

مهندس علی آبادی در ضیافت شام باشگاه استقلال :

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل استقلال تا پایان فصل معرفی نمی شوند / نگفتم مقصران محرومیت استقلال را از صحنه ورزش حذف می کنم

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل استقلال تا پایان فصل معرفی نمی شوند / نگفتم مقصران محرومیت استقلال را از صحنه ورزش حذف می کنم

رئیس سازمان تربیت بدنی در ضیافت شام باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این باشگاه تا پایان فصل انتخاب نخواهد شد گفت: تمام تلاشمان را برای قهرمانی استقلال در لیگ برتر به کار خواهیم بست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ضیافت شام باشگاه استقلال شب گذشته در محل هتل آزادی تهران با حضور مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ، کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال و مسئولان و بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه برگزار شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در این ضیافت با اشاره به صدرنشینی استقلال و شانس بالای این تیم برای قهرمانی اعلام کرد تمام تلاشش را خواهد کرد تا استقلال بتواند عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

مهندس علی آبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال تا پایان فصل رقابتهای لیگ برتر معرفی نخواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی که پس از حذف استقلال از حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به صراحت اعلام کرده بود عاملان این محرومیت را از صحنه ورزش حذف خواهد کرد شب گذشته این اظهار نظر را رد کرد و گفت: من نگفته ام مقصران محرومیت استقلال را از صحنه ورزش حذف خواهم کرد.
کد مطلب 470938

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