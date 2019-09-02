افتتاح مجتمع هلال خراسان جنوبی/ راه اندازی ۵ پایگاه امداد و نجات

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی دوشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خراسان جنوبی استانی پهناور است، اظهار کرد: هر روزه شاهد حوادث ترافیکی در خراسان جنوبی هستیم که دغدغهای برای مسئولان است.
وی با اشاره به خشکسالیهای چند ساله در خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۷ میلیون نفر از مردم کشور از خشکسالی رنج میبرند که این پدیده امروزه به اوج خود رسیده است.
پیوندی بیان کرد: در خراسان جنوبی ۵۰۰ روستا با تانکر آبرسانی میشود که کمبود آب مشکلات بهداشتی در مناطق روستایی را افزایش میدهد.
پیوندی با بیان اینکه گسلهای موجود در خراسان جنوبی دغدغهای برای ما بوده که در شرایط بحرانی بتوانیم امدادرسانی خوبی داشته باشیم، گفت: فاصله پایگاههای امداد و نجات در خراسان جنوبی بسیار زیاد بوده که مورد توجه قرار میگیرد.
۵۹۸ پایگاه امداد و نجات در سطح کشور وجود دارد
وی با بیان اینکه ساخت پایگاه تاکنون با کمک خیرین، مردم و بخشداری و فرمانداریها انجام میشد، افزود: در حال حاضر ۵۹۸ پایگاه در سطح کشور وجود دارد که تا رسیدن به هزار و ۲۰۰ پایگاه استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تا هفته دولت سال ۹۹ با اعتبارات استانداری و مرکز، پنج پایگاه امداد و نجات در نقاط ضروری خراسان جنوبی احداث میشود.
وی با بیان اینکه پروژههای نیمه تمام هلال احمر در سطح خراسان جنوبی از دیگر رویکردهای ما در مرکز است، افزود: مجتمع تجاری، اداری هلال از سال ۹۱ آغاز شده و قرار بود تا سال ۹۴ به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: بخش تجاری این مجتمع تا پایان سال جاری واگذار میشود و بخش اداری آن تا یک سال دیگر به بهره برداری میرسد.
پیوندی با اشاره به پروژه آشیانه بالگرد بیان کرد: منابع به شکلی تأمین میشود تا این پروژه در آیندهای نزدیک به بهره برداری برسد.
وی از راه اندازی داروخانه مرکزی خبر داد و افزود: داروخانه باید در دسترس مردم باشد و انواع داروها را به آن تزریق خواهیم کرد.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تصمیمات نادرست ساخت پروژه مجتمع هلال را طولانی کرده که تا یک سال آینده به بهره برداری میرسد.
۵۰ هزار امدادگر در سطح کشور داریم
وی با بیان اینکه برخی از شهرستانها مانند طبس انبار امدادی ندارند که راه اندازی خواهد شد، افزود: ۷۹ دستگاه کامیونت خریداری شده که امید است با تزریق پنج کامیونت به خراسان جنوبی بتوانیم اندکی از مشکلات امدادی، ترابری و مخابراتی را رفع کنیم.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سه خودروی نجات به خراسان جنوبی دادهایم که نیاز استان را رفع نکرده است، گفت: همچنین ۲۲۰ مجوز خرید آمبولانس داریم که در صورت خرید، تزریق خوبی به خراسان جنوبی خواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت انبارهای هلال احمر در کشور بیان کرد: سیل اخیر در ۲۴ استان کشور، انبارها را تخلیه کرده که با تزریق اعتبارات برنامه و بودجه وضعیت انبارها به شرایط قبل از سیل بر میگردد.
پیوندی با بیان اینکه ۵۰ هزار امدادگر در سطح کشور داریم، گفت: در خراسان جنوبی محدودیت جذب امدادگر بر اساس استانداردهای پایگاهها نداریم تنها مشکل موجود در کمبود پایگاه است.
وی با اشاره به کاروانهای نذر آب بیان کرد: سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی برای فعالیت های کاروانهای سلامت هزینه شده است.
پیوندی با بیان اینکه همچنین ۶۰۲ روستای استان سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی شدهاند، گفت: کاروانهای نذر آب از مردادماه سال جاری راه اندازی شده و در صدد هستیم مشکلات درمانی و بهداشتی روستاها را کاهش دهیم.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر احداث پایگاه درمانی در مرز ماهی رود بیان کرد: اگر کارشناسیهای لازم انجام شود، اعلام حمایت میکنیم.
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