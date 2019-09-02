به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک عصر روز دوشنبه با هدف انتخاب هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های برای سال سوم برگزار شد. لکن به دلیل کمبود وقت، انتخابات هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها به عصر روز سه‌شنبه (فردا) موکول شد.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی مصوبات جلسه گذشته و تصویب چند مصوبه جدید به پیشنهاد فلک الافلاکی، رئیس شورای اسلامی برای افزایش کمیسیون یعنی از پنج به هفت کمیسیون رأی گیری شد.

در ادامه کمیسیون‌های پیشنهادی شامل کمیسیون معماری و شهرسازی، کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی، کمیسیون اقتصاد املاک، سرمایه‌گذاری و گردشگری، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست و کمیسیون نظارت و پیگیری با اکثریت آرا به تصویب رسیدند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه به دلیل پایان وقت تعیین شده شورای اسلامی و موافقت اعضا، انتخاب هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها به روز سه‌شنبه به (فردا) موکول شد.

بر اساس این گزارش، رئیس شورای شهر اراک گفت: شورای پنجم با توجه به تمام مشکلات و تنگناهای موجود توانست در زمینه ارائه خدمات شهری گام‌های مؤثری بردارد.

کاوه فلک الافلاکی افزود: طی این مدت که از عمر شورای پنجم می‌گذرد بخشی از پروژه‌های نیمه تمام اراک، اگرچه برخی از این پروژه‌ها از طرح اولیه درست و تخصصی برخورد نیست، اما با پیگیری شورا و شهرداری موفق به تکمیل آنها شدیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: شورای پنجم اراک کارها را بر اساس شفاف سازی برای عموم شهروندان پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: مصوبات نیز به طور علمی با استفاده و بهره مندی از ظرفیت‌های دانشگاهیان با هدف تلاش برای خدمت به شهروندان تصویب و اجرایی شده است.

گفتنی است در جلسه شورای اسلامی اراک اعضای شورای شهر و رؤسای کمیسیون‌ها پیرامون مسائل مختلف شهری و مطالبی بیان داشتند.

در جلسه علنی شورای اسلامی اراک، موضوع در خواست کاهش تعرفه بهای خدمات هزینه دفن اموات در قبور اجدادی از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در دفترچه تعرفه بهای سال ۹۸ (بند شش ردیف خدمات سازمان آرامستان) به تصویب رسید.