به گزارش خبرنگار مهر، محسن شانقی روز دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: یکی از وظایف دامپزشکی در خصوص تأسیس پست‌های قرنطینه به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌های دامی است.

وی ادامه داد: در بحث قرنطینه‌های غیر استانی ۴ پست قرنطینه در شازند، دلیجان، دو پست قرنطینه در شهرستان خمین، شهرستان الیگودرز و جاده چشمه سفید گلپایگان وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: برای حفظ پست‌های قرنطینه‌های موجود پیشنهاد این است که کانکس‌های سیار در کنار پلیس راه مستقر شود و در بحث کنترل بیماری‌های دامی کمک کند و کارشناسان مستقر در پست‌های قرنطینه پس از بررسی محموله‌های عبوری و در صورت احراز غیرقانونی بودن حمل دام و فراورده‌های خام دامی با همکاری نیروی انتظامی اقدام به ضبط و معدوم‌سازی این فرآورده‌ها کرده و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی نهایی ارجاع دهند.

شانقی عنوان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۶۱۴ هزار کیلوگرم تخم مرغ، ۹۶ هزار کیلوگرم خوراک طیور و ۳۳ هزار قطعه ماهی زینتی و ۴۵ هزار کیلوگرم مرغ منجمد با گواهی دامپزشکی استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی گفت: با راه اندازی سامانه قرنطینه، صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده، کنترل بهداشتی دام و فرآورده‌های دامی به صورت علمی و جامع انجام می‌شود.

رضا میرزایی، مدیر کل محیط زیست استان مرکزی نیز در این شورا اظهار داشت: در سنوات گذشته شاهد بیماری‌هایی مانند تب برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بودیم. اداره کل محیط زیست از اعتبار و آمادگی لازم برای بحث ایجاد پست قرنطینه در مواقع اضطرار برخوردار است و دامپزشکی در خصوص شیوع بیماری‌های دامی آگاهی‌های لازم را در خصوص مبدا و مقصد بیماری اطلاع رسانی کند.