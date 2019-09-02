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۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۲۲:۱۰

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی عنوان کرد؛

لزوم استقرارکانکس‌های سیار درمحورها برای حفظ پست‌های قرنطینه دامی

لزوم استقرارکانکس‌های سیار درمحورها برای حفظ پست‌های قرنطینه دامی

اراک- مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: برای حفظ پست‌های قرنطینه‌ دامی موجود در استان و جلوگیری از انتقال غیرمجاز دام، استقرار کانکس‌های سیار در محورها در جوار پلیس راه ها پیشنهاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شانقی روز دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: یکی از وظایف دامپزشکی در خصوص تأسیس پست‌های قرنطینه به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌های دامی است.

وی ادامه داد: در بحث قرنطینه‌های غیر استانی ۴ پست قرنطینه در شازند، دلیجان، دو پست قرنطینه در شهرستان خمین، شهرستان الیگودرز و جاده چشمه سفید گلپایگان وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: برای حفظ پست‌های قرنطینه‌های موجود پیشنهاد این است که کانکس‌های سیار در کنار پلیس راه مستقر شود و در بحث کنترل بیماری‌های دامی کمک کند و کارشناسان مستقر در پست‌های قرنطینه پس از بررسی محموله‌های عبوری و در صورت احراز غیرقانونی بودن حمل دام و فراورده‌های خام دامی با همکاری نیروی انتظامی اقدام به ضبط و معدوم‌سازی این فرآورده‌ها کرده و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی نهایی ارجاع دهند.

شانقی عنوان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۶۱۴ هزار کیلوگرم تخم مرغ، ۹۶ هزار کیلوگرم خوراک طیور و ۳۳ هزار قطعه ماهی زینتی و ۴۵ هزار کیلوگرم مرغ منجمد با گواهی دامپزشکی استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی گفت: با راه اندازی سامانه قرنطینه، صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده، کنترل بهداشتی دام و فرآورده‌های دامی به صورت علمی و جامع انجام می‌شود.

رضا میرزایی، مدیر کل محیط زیست استان مرکزی نیز در این شورا اظهار داشت: در سنوات گذشته شاهد بیماری‌هایی مانند تب برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بودیم. اداره کل محیط زیست از اعتبار و آمادگی لازم برای بحث ایجاد پست قرنطینه در مواقع اضطرار برخوردار است و دامپزشکی در خصوص شیوع بیماری‌های دامی آگاهی‌های لازم را در خصوص مبدا و مقصد بیماری اطلاع رسانی کند.

کد مطلب 4709608

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