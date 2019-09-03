به گزارش خبرنگار مهر، سید حفیظالله فاضلی شامگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان ابلاغ شد که از این میزان ۱۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیارد تومان به بانکها تخصیص یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: ایجاد اشتغال در استان از مهمتری برنامههای مهم به شمار میرود.
وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیتهای استان برای ایجاد اشتغال ضروری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توانمندیهای بسیاری در سطح استان وجود دارد که باید در مسیر ایجاد اشتغال قرار بگیرند.
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