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۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۸:۵۹

در چهارمحال و بختیاری؛

بهره گیری از ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال ضروری است

بهره گیری از ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال ضروری است

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حفیظ‌الله فاضلی شامگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان ابلاغ شد که از این میزان ۱۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیارد تومان به بانک‌ها تخصیص یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: ایجاد اشتغال در استان از مهمتری برنامه‌های مهم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت‌های استان برای ایجاد اشتغال ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توانمندی‌های بسیاری در سطح استان وجود دارد که باید در مسیر ایجاد اشتغال قرار بگیرند.

کد مطلب 4709737

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