به گزارش خبرنگار مهر، سید حفیظ‌الله فاضلی شامگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان ابلاغ شد که از این میزان ۱۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیارد تومان به بانک‌ها تخصیص یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: ایجاد اشتغال در استان از مهمتری برنامه‌های مهم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت‌های استان برای ایجاد اشتغال ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توانمندی‌های بسیاری در سطح استان وجود دارد که باید در مسیر ایجاد اشتغال قرار بگیرند.