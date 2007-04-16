رمان هایی از نجیب محفوظ و کارلوس فوئنتس منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمان " آئورا " در 96 صفحه ، در قطع رقعی و با بهای 1300 تومان به زودی از سوی نشر نی منتشر می شود .

این کتاب داستان زنی پیر، مردی جوان و آئورا است که در خانه ای که همه چیز آن بوی گذشته می دهد به مرور یادها و خاطرات گذشته می پردازند اما آئورا همانند نیرویی جاودانی در تلاش است تا از گذشته ها بگذرد و به اکنون و آینده رنگی دیگر بزند ؛ رنگ عشق . آئورا نام دیگر عشق است .

کتاب " همچون ستارگان " نوشته کاترین پترسن با ترجمه نیلوفر مهدویان در 240 صفحه و با بهای 2500 تومان نیز در دست انتشار است . در این رمان که برای گروه سنی نوجوان و جوان به رشته تحریر درآمده، واقعیت های علمی با زبانی علمی و با قلمی داستانی روایت شده است .

همچنین به زودی رمانی از نجیب محفوظ نویسنده بزرگ عرب و برنده جایزه نوبل ادبیات منتشر می شود . این رمان با نام " میرامار " با ترجمه رضا عامری در 196 صفحه و بهای 2400 تومان روایت زندگی احمد شفیق پاشا و ماجرای دلباختن او به دختری عرب در قاهره است .

داستان در مصر قرن بیستم اتفاق می افتد و در خلال روایت داستان خواننده با جریانات سیاسی معاصر این کشور نیز آشنا می شود .

دیگر اینکه فیلمنامه " شهر زیبا " نوشته اصغر فرهادی در 144 صفحه به تازگی از سوی نشر نی وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است .این کتاب در قطع رقعی به چاپ رسیده و 2000 تومان قیمت دارد .

نشر نی همچنین در حوزه علوم سیاسی و تاریخ به زودی تازه ترین کتاب مصطفی شعاعیان را با عنوان " هشت نامه به چریک های فدایی خلق " را در 216 صفحه، در قطع وزیری و با بهای 2500 تومان را در بازار کتاب توزیع خواهد کرد. مصطفی شعاعیان از مبارزین ضد دولتی در دوران پهلوی است که سابقه آشنایی و همکاری با برخی از گروه های مسلح آن دوران را در کارنامه مبازرات خود دارد. وی در سال های اخیر به شرح مشاهدات خود از این گروه ها پرداخته است .

در حوزه اقتصاد نیز کتاب های " جامعه بازار " نوشته دن استیلر و فرن تونیکس با ترجمه حسن قاضیان در 400 صفحه منتشر می شود . همچنین کتاب " اقتصاد و عدالت اجتماعی " نوشته مشترک مسعود نیلی ، موسی غنی نژاد ، محمد طبیبیان و غلامعلی فرجادی در 128 صفحه به چاپ رسیده و به زودی توزیع می شود.