کار سخت یزدانی برای رسیدن به المپیک/ او باز هم بدشانسی آورد

حسین نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رضا یزدانی باز هم گرفتار بدشانسی شد و رقابتهای جهانی را از دست داد گفت: رضا در حالی از رفتن به رقابتهای جهانی انصراف داد که تمرینات سخت و سنگینی را پشت سر گذاشته بود و تنها به دلیل مصدومیت ناگهانی این فرصت را از دست داد. او ورزشکار بزرگی است و ترجیح داد به جای اصرار برای حضور در مسابقات جهانی با وضعیتی نامطلوب، فرصت را به یکی از جوانان کشتی آزاد ایران بدهد.

وی تصریح کرد: یزدانی فعلا باید کمی استراحت کند و به درمان مصدومیت بپردازد، اما او خستگی ناپذیر است و هنوز به رسیدن به هدفش یعنی حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو می اندیشد. هر چند این کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است اما یزدانی ثابت کرده می تواند از پس چنین کارهایی بر آید.

مربی سازنده کشتی کشورمان در خصوص تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی هم گفت: خوشبختانه تیم خوبی برای مسابقات جهانی جمع شده که امیدوارم این بچه‌ها بتوانند ضمن نمایشی موفقیت آمیز در این میدان ضمن کسب مدال، موفق به کسب سهمیه المپیک هم شوند. ما چندین تغییر اجباری در ترکیب این تیم داشتیم که امیدوارم فرصت دادن به نفرات جدید در اوزان بالا، به نتایج خوبی دست یابیم. هر چند که جوانان تیم ملی هم سرشار از انگیزه و اشتیاق اثبات توانایی شان در رقابتهای جهانی هستند که همین موضوع یکی از نقاط قوت استفاده از این نفرات کم تجربه تر است.

نقیبی در پایان خاطر نشان کرد: کشتی ایران در یکی دو سال اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت که خوشبختانه مدتی است با حضور رئیس جدید فدراسیون، این بلاتکلیفی به پایان رسیده و باید سعی کنیم به وضعیت باثبات و امیدوارکننده ای برسیم. ما زمان زیادی تا المپیک نداریم که باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم و در نهایت بهترین و شایسته ترین آزادکاران را راهی المپیک کنیم.