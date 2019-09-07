والیبال مدیون مدیران غیروالیبالی است/ رئیس باید «مدیر» باشد

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزینه مناسب ریاست فدراسیون والیبال و احتمال حضور فرد غیر والیبالی برای این سمت گفت: والیبال ایران پس از انقلاب روسای زیادی به خود دیده است اما یزدانی خرم و داورزنی دو فرد تاثیرگذار در این حوزه بوده‌اند. راجع به روسای قبل از این دو نظری ندارم چرا که اطلاع دقیقی از آنها ندارم به همین دلیل نمی توانم قضاوت کنم. یزدانی خرم و داورزنی هر دو مدیران بزرگ و تاثیرگذاری بودند که هیچ کدام هم والیبالی نبوده‌اند ولی مدیران خوبی بودند که والیبال مدیون آنهاست. پس نمی‌توان ملاک حضور در این پست را والیبالی بودن فرد قرار داد.

کارشناس والیبال تاکید کرد: با توجه به عملکرد یزدانی خرم و داورزنی درست و منطقی نیست که بخواهیم شرط حضور در ریاست این فدراسیون را والیبالی بودن فرد بدانیم. والیبال به شخصی دلسوز نیاز دارد که بتواند شرایط را به خوبی اداره و در جذب اسپانسرها قوی عمل کند. فردی که روابط عمومی بالایی داشته و توانایی درآمدزایی برای والیبال را نیز داشته باشد و بتواند شرایط ایده آلی برای تیم های والیبالی به وجود آورد. اینها بسیار مهم تر از این است که شخص حتما والیبالی باشد. البته اگر گزینه والیبالی باشد و در کنار آن نیز مدیر قدرتمندی باشد قطعا تاثیرگذارتر خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که چنین گزینه‌ای که هم والیبالی و هم مدیر قدرتمندی باشد وجود دارد یا خیر؟ گفت: راجع به این موضوع بحث نمی‌کنم ولی افشار دوست از جمله افرادی است که در دوران دبیری‌اش در فدراسیون عملکرد مثبتی داشته و کاربلد است. او در شاخه‌های مدیریتی فعالیت داشته است. قصد بی احترامی به سایر گزینه‌ها را ندارم ولی از بین گزینه‌های والیبالی افشار دوست کاربلد است.

شهنازی ادامه داد: اینکه گزینه ریاست مورد قبول جامعه والیبال باشد نیز حائز اهمیت است. یزدانی خرم و داورزنی هر دو به دلیل عملکرد مثبت مورد قبول جامعه والیبال بودند. اگر فردی غیر از والیبال قصد حضور داشته باشد باید مورد تایید جامعه والیبال قرار گیرد و در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد. باید سابقه روشن مدیریتی داشته باشد.

کارشناس والیبال در پایان گفت: نباید روی گزینه والیبالی بودن بحث کرد. در موضوع والیبالی بودن افشار دوست فرد تحصیلکرده و مناسبی است و در گزینه غیر والیبالی داورزنی اگر قصد بازگشت داشته باشد عالی می شود. بحث حضور داوری نیز مشخص نیست و پس از تصمیم گیری درباره آن می‌توان صحبت کرد. امیدوارم هرکسی که رئیس می شود بتواند شرایط والیبال را عالی‌تر کند که این نیازمند بودجه و برنامه ریزی هدفمند است.