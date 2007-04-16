معاون دانشجویی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "کیفیت فعالیت مراکز بهداری یک دانشگاه به نظر مسئولین آن بستگی دارد. بودجه مراکز بهداری دانشگاهها توسط خود دانشگاه تعیین می شود، بنابراین در هر دانشگاهی که علاقمندی مسئولین به فعال تر شدن این حوزه وجود دارد درآمدهای اختصاصی متوجه این بخش نیز می شود."

دکتر محمود ملاباشی تأکید کرد: "تلاش می شود تا شکل گیری دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ادارات بهداشت و درمان دانشگاهها در چارت جدید وزارت علوم تصویب شود."

وی در خصوص مراکز مشاوره دانشجویی گفت: "بیش از یک دهه است که علیرغم پذیرش ارگان های دیگر مملکت، دفتر مشاوره دانشجویی در وزارت علوم تشکیل شده است و مسئولین آن فعالیت خود را با حکم وزارت علوم ادامه می دهند، یعنی این حکم در خارج از وزارتخانه ارزشی ندارد."

محمود ملاباشی فعالیت دفاتر مشاوره دانشجویی را بسیار ضروری دانست و گفت: "این دفتر نسبت به سالهای اولیه شکل گیری، درون دانشگاهها تنیده شده است و هیئت امنای دانشگاهها حضور مراکز مشاوره دانشجویی را به عنوان یک تشکیلات تصویب کرده و به ثبت رسانده اند."

معاون دانشجویی وزیر علوم از نرخ صعودی تعداد مراجعین به مراکز مشاوره دانشجویی خبر داد و یادآور شد: "در دانشگاههایی نیز که معاونین دانشجویی و فرهنگی آنها علاقمندی بیشتری به حوزه مسئولیتی خود داشته اند این دفتر با رونق بیشتری در خدمت رسانی به دانشجویان ظاهر شده اند."

گفتگوی مهر با معاون دانشجویی وزیر علوم در پی انتشار یکی از گزارش های "مهر با دانشجو" در خبرگزاری مهر با محوریت بهداشت دانشجویی و امنیت روانی دانشجویان صورت گرفت.