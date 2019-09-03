حضور معاون رئیس جمهور در کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کمیسیون المپیک سولیداریتی کمیته ملی المپیک با همکاری آکادمی ملی المپیک و واحد همبستگی المپیک کمیته اقدام به برگزاری دوره آموزش سفیران المپیک ویژه قهرمانان دختر ورزش دانش آموزی طی روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور در کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک کرده است.

مراسم افتتاحیه دوره تربیت سفیران المپیک با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و هیات همراه، طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک، ترکان رئیس کمیسیون همبستگی المپیک، لیموچی نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، بابویه رئیس فدراسیون دانش آموزی، تقی زاده نایب رئیس فدارسیون دانش آموزی، مینایی پور مشاور وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا اویسی مدیر مرکز آموزش آکادمی ملی المپیک و مریم جعفری سرپرست همبستگی المپیک کمیته ،ناهیدکریمی مسوول برنامه های توسعه ارزش های المپیک و قهرمانان دختر ورزش دانش آموزی حضور داشتند.

در ابتدای جلسه فرزانه ترکان رئیس کمیسیون همبستگی المپیک ضمن خوش آمدگویی به حضار در خصوص اهداف و نحوه برگزاری دوره توضیحاتی را ارائه کرد و در ادامه معصومه ابتکار معاون رئیس جمهورخطاب به دانش آموزان درباره اینکه ورزش باید سبک زندگی شود و توجه به ورزش همگانی و مدارس ضمن اینکه وظیفه مسئولین است سفیران المپیک نیز باید به این نکته توجه بسیار کنند چرا که بی تحرکی بیماری بزرگ عصر ماست و ورزش کمک می کند تا در مقابل آسیب ها از خودتان محافظت کنید و بعنوان سفیر المپیک این پیام را به دیگران انتقال دهید.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باید شرایط برای ورزش و تفریح دختران در سطح مدارس، دانشگاه ها و جامعه ایجاد شود و فضاهای بیشتری به این امر اختصاص دهند. متاسفانه در دوره ای بدلیل غفلت درس تربیت بدنی از مقطع ابتدایی حذف شد که با یاری خدا دوباره به شرایط قبل بازگشت و معلمانی را برای تدریس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی آموزش دادیم.سفیران المپیک هم باید به برگزاری ساعات ورزش مدارس دقت کنند.

در پایان نشست ابتکار معاون رئیس جمهوربا هیئت همراه از موزه ملی ورزش بازدید کردند و سفیران المپیک برای شرکت در کلاس های مفاهیم المپیک به آکادمی ملی المپیک رفتند.



در پایان این دوره به قهرمانان دختر ورزش دانش آموزی گواهی معتبر سفیر المپیک اهداء می شود.