سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات و تمهیدات به عمل آمده برای خدمات رسانی به زائران طی مراسم اربعین حسینی امسال اظهار داشت: به منظور برنامه ریزی برای جابجایی زائران اربعین حسینی، هماهنگیهای لازم با اعضای کمیته داخلی حمل و نقل ستاد اربعین سازمان اتوبوسرانی به عمل آمده است.
وی افزود: به این منظور روز گذشته نشستی با اعضای این کمیته در محل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه برگزار شد.
سرپرست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست که مدیران شرکتهای حمل و نقل و اتوبوسرانی نیز حضور داشتند هم اندیشی و برنامهریزی لازم جهت جابجایی زائران در ایام اربعین حسینی به عمل آمد.
این مسئول گفت: به این منظور ما از مدیران شرکتهای تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی خواستهایم که رانندگان واجد صلاحیت و دارای مدارک و شرایط لازم را برای جابجایی زائران به کار گیرند.
وی افزود: همچنین از شرکتهای مذکور درخواست شده که از ناوگان عمومی سالم استفاده کرده و آمادگی لازم را برای تأمین ناوگان جایگزین در مواقع لزوم و هنگام خرابی احتمالی اتوبوسها در حین جابجایی زائران داشته باشند.
سلیمانی تاکید کرد: برای کسب اطمینان از خدمات دهی مناسب این حوزه به زائران حسینی، از محل استقرار ناوگان اتوبوسرانی در مرز خسروی بازدید میدانی به عمل خواهد آمد و نظارت ویژه ای به عملکرد اتوبوسها طی این ایام خواهیم داشت.
سرپرست اتوبوسرانی کرمانشاه گفت: امیدواریم با برنامه ریزی ها و هماهنگیهایی که به عمل آمده بتوانیم در حوزه ناوگان حمل و نقل عموم خدمات خوبی را به زائران حسینی ارائه کنیم.
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