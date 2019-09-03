سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات و تمهیدات به عمل آمده برای خدمات رسانی به زائران طی مراسم اربعین حسینی امسال اظهار داشت: به منظور برنامه ریزی برای جابجایی زائران اربعین حسینی، هماهنگی‌های لازم با اعضای کمیته داخلی حمل و نقل ستاد اربعین سازمان اتوبوسرانی به عمل آمده است.

وی افزود: به این منظور روز گذشته نشستی با اعضای این کمیته در محل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه برگزار شد.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست که مدیران شرکت‌های حمل و نقل و اتوبوسرانی نیز حضور داشتند هم اندیشی و برنامه‌ریزی لازم جهت جابجایی زائران در ایام اربعین حسینی به عمل آمد.

این مسئول گفت: به این منظور ما از مدیران شرکت‌های تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی خواسته‌ایم که رانندگان واجد صلاحیت و دارای مدارک و شرایط لازم را برای جابجایی زائران به کار گیرند.

وی افزود: همچنین از شرکت‌های مذکور درخواست شده که از ناوگان عمومی سالم استفاده کرده و آمادگی لازم را برای تأمین ناوگان جایگزین در مواقع لزوم و هنگام خرابی احتمالی اتوبوس‌ها در حین جابجایی زائران داشته باشند.

سلیمانی تاکید کرد: برای کسب اطمینان از خدمات دهی مناسب این حوزه به زائران حسینی، از محل استقرار ناوگان اتوبوسرانی در مرز خسروی بازدید میدانی به عمل خواهد آمد و نظارت ویژه ای به عملکرد اتوبوس‌ها طی این ایام خواهیم داشت.

سرپرست اتوبوسرانی کرمانشاه گفت: امیدواریم با برنامه ریزی ها و هماهنگی‌هایی که به عمل آمده بتوانیم در حوزه ناوگان حمل و نقل عموم خدمات خوبی را به زائران حسینی ارائه کنیم.