ویندوز XP بازنشسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که از ژانویه سال 2008 دیگر بر روی هیچ رایانه جدیدی ویندوز XP نصب نخواهد شد.
اعلام تصمیم قطعی مایکروسافت برای از دور خارج کردن ویندوز XP در حالی صورت گرفته است که استقبال جهانی از ویندوز ویستا چندان گرم نبوده است.
بر اساس گزارش بی.بی.سی، نظرسنجی صورت گرفته تحقیقات بازاری در آمریکا از سوی شرکت هریس اینتراکتیو نشان می دهد که تنها 10 درصد از سوال شوندگان قصد دارند تا در آینده ای نزدیک رایانه های خود را با استفاده از ویندوز ویستا به روز کنند.
به گفته کارشناسان تمامی نسخه های XP شامل نسخه های طراحی شده برای مراکز رسانه ای یا رایانه های شخصی تحت تاثیر این تصمیم جدید قرار می گیرند.
مایکروسافت تاکید کرده است که از 31 ژانویه 2008 شرکت های سرشناس سازنده رایانه نظیر Dell، HP و توشیبا دیگر مجوز نصب ویندوز XP را بر روی رایانه های خود نخواهند داشت.
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