محمدابراهیم معیری در مورد شرایط امروز سینمای کودک به خبرنگار مهر گفت: "با تولیداتی که در چند سال اخیر در سینمای کودک داریم قطعاً نمی توانیم پاسخگوی نیازهای فکری، فرهنگی و تفریحی کودکان باشیم. کودکانی که دارای هوش و قوه تشخیص بالا هستند و با هر فیلم بدون کیفیت نمی توانند ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل کودکان و نوجوانان بیشتر انواع و اقسام فیلم ها و انیمیشن های خارجی را تماشا می کنند."

این کارگردان سینما ادامه داد: "البته برای اکران تولیدات محدودی هم که در عرصه سینمای کودک داریم هیچ حمایتی از جانب مسئولین دیده نمی شود. فیلم "پروانه ها بدرقه می کنند" به رغم آماده نمایش بودن چند سالی است که شرایط اکران آن فراهم نمی شود."

معیری در خصوص ایجاد تغییر و تحول در سینمای کودک گفت: "می توان با دادن آزادی عمل و حمایت از طرح های آدم های مستعد، علاقمند و آگاه به وضعیت سینمای کودک و مشکلات موجود آن باعث ایجاد انگیزه دوباره در سینمای کودک شد. بهره گیری از فیلمنامه نویسان متخصص در آثار کودک می تواند سرمنشاء تولید آثار پرمخاطب شود."

وی درباره رویکرد به تولید آثار فانتزی و طنز نظیر "دزد عروسک ها" که با استقبال مخاطبان کودک رو به رو می شد، گفت: "رویکرد دوباره به ساخت فیلم های فانتزی نیازمند جلوه های ویژه خاص و استودیوهای فنی مجهز به امکانات روز است تا فیلمی که برای کودک تولید می شود جذاب باشد. رویکرد به استفاده از سینمای دیجیتال در دنیا حرف اول و آخر را می زند و نه تنها خلاء آن در سینمای کودک احساس می شود، بلکه باید سایر ژانرهای سینمای ایران نیز به آن توجه داشته باشند."

سازنده "آواز قاصدک ها" در مورد تغییر مکان برگزاری جشنواره فیلم کود گفت: "قرار نیست فقط بچه های اصفهانی بتوانند با فیلم ها و تولیدات روز دنیا و ایران آشنا شوند. با برپایی جشنواره در سایر شهرهای ایران است که فیلم دیدن در میان سایر کودکان شهرستانی شکلی جدی تر به خود می گیرد. سینما می تواند حرف اول را در جذب کودکان بزند."