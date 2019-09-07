بزرگترین نقطه ضعف استقلال/ مشکل خط دفاعی بود نه قضاوت فغانی

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد استقلال در دو دیدار ابتدایی لیگ نوزدهم گفت: آبی پوشان در دو هفته ابتدایی لیگ، در دیدار برابر ماشین سازی و فولاد از ۶ امتیاز تنها یک امتیاز را کسب کردند و این نشان می دهد که شرایط خوبی ندارند.

وی تأکید کرد: خط دفاع استقلال در این دو بازی نشان داد از هماهنگی بالایی برخوردار نیست و عملکرد قابل قبولی نداشتند. دو گل در ثانیه های پایانی بازی نشان می دهد که بازیکنان دفاعی استقلال با اینکه مدت هاست با هم تمرین می کنند هنوز به یک نقطه مشترک در کار دفاعی دست پیدا نکردند و این یک نقطه ضعف بزرگ است که استراماچونی باید هر چه زودتر در صدد رفع آن بربیاید.

بیانی تصریح کرد: استقلال در دو بازی شروع خوبی داشته و حتی نمایش قابل قبولی هم ارائه داده اما گل خوردن در ثانیه های پایانی یک نقطه ضعف بزرگ برای استقلال است که باید هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

مدافع پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا سه هفته تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی می تواند باعث شود که استراماچونی نقاط ضعف تیمش را برطرف کند، خاطرنشان کرد: این تعطیلی ۲۱ روزه برای استقلال فوق العاده مهم است. درست است که چهار بازیکن این تیم در اردوی تیم ملی هستند اما استراماچونی یک مربی حرفه ای است و می تواند با تمرینات بیشتر برای خط دفاعی و سایر خطوط، نقاط ضعف تیمش را برطرف کرده و خود را آماده شروع دوباره لیگ کند. زیرا دربی هم نزدیک است و باید سرمربی استقلال بداند این دیدار از نان شب هم برای هواداران واجب تر شده است.

بیانی در خصوص اعتراض به فغانی به خاطر قضاوت بحث برانگیزش در بازی استقلال و فولاد خوزستان، تأکید کرد: متأسفانه این روزها همه، تقصیرها را به گردن فغانی می اندازند اما فراموش نکنیم که این استقلال است که باید دقایق پایانی بازی را وقتی یک بر صفر پیروز است، مدیریت کند و اجازه ندهد که حریف بر بازی مسلط شود. وقتی استقلال در دو بازی و در ثانیه های پایانی به راحتی گل می خورد، این نشان دهنده ضعف قضاوت فغانی نیست بلکه این اشتباه بازیکنان خط دفاعی استقلال است که به راحتی اجازه می دهند حریف دروازه آنان را باز کند.

وی در پایان و در خصوص عملکرد سایر تیم ها در هفته دوم لیگ برتر خاطرنشان کرد: هفته دوم، هفته عجیبی بود. تراکتور توانست بر پرسپولیس غلبه کند و سپاهان و پدیده همچنان روی نوار موفقیت گام بردارند. سایر تیم ها هم نتایج بدی کسب نکردند. در مجموع هفته دوم، بازی ها به مراتب بهتر از هفته اول بود و استقلال و پرسپولیس اگر می خواهند فاصله شان با صدر جدول نزدیک نشود، باید دیدارهای بعدی خود را با موفقیت به پایان برسانند.