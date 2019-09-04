آغاز به کار برادران عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه از مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های باشگاهی تنیس روی میز در کشور فرانسه از مهرماه آغاز می شود. بر همین اساس نوشاد و نیما عالمیان باید بلافاصله پس از اتمام کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا، راهی این کشور شوند تا در ترکیب تیم های شان قرار بگیرند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی اندونزی برگزار می شود. برادران عالمیان پس از پایان کارشان در این رقابت ها، همراه با دیگر اعضای تیم ملی به تهران باز می گردند اما از همان فرودگاه امام خمینی (ره) عازم فرانسه می شوند.

این نخستین تجربه نوشاد عالمیان به عنوان لژیونر است. وی این تجربه را با تیم دسته دومی « تورین فویار» فرانسه به دست می آورد. برادر وی نیما عالمیان اما سال گذشته اولین تجربه لژیونر بود را به دست آورد. وی امسال این حضور را با همان تیم سال گذشته خود یعنی «ویلنوو» ادامه خواهد داد.

لیگ تنیس روی میز فرانسه به مدت ۱۰ ماه ادامه خواهد داشت با این حال قرار است نوشاد و نیما عالمیان در جریان رقابت های باشگاهی خود و برای همراهی تیم ملی در مسابقات انتخابی المپیک، به ترکیب این تیم ملحق شوند.

رقابت های تنیس روی میز انتخابی المپیک بهمن ماه به میزبانی پرتغال برگزار می شود. سهمیه این مسابقات در بخش تیمی توزیع خواهد شد.