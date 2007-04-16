"اسپاگتی در هشت دقیقه" به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول سال 1383 است. کارگردانی آن را رامبد جوان به عهده دارد و رامبد جوان، آتیلا پسیانی، سارا خوئینی ها و افسانه چهره آزاد در آن به ایفای نقش می پردازند. دی وی دی این فیلم با قیمت 3500 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره زن جوانی است که با تنها فرزندش زندگی می کند. او یک سند ازدواج 600 ساله را در اختیار دارد و عده ای فرصت طلب به عنوان خواستگار درصدد به دست آوردن این سند ارزشمند هستند. آنها با روش های مختلف سعی دارند وارد خانه زن جوان شوند، اما در همسایگی او وکیلی ساده دل زندگی می کند که ...

رامبد جوان، متولد سال 1350 در تهران و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است. شروع بازیگری حرفه ای او از سال 1373 در تلویزیون بود و بازی در سینما را سال 1376 آغاز کرد. با ایفای نقش کوتاهی در مجموعه تلویزیونی "همسران" شناخته شد، سپس با بازی در مجموعه "خانه سبز" به شهرت رسید و کمی بعد توانست وارد عرصه نویسندگی و کارگردانی شود.

مجموعه "گمگشته" در سال 1380 اولین تجربه کارگردانی او بود که با پخش در ماه رمضان با استقبال گسترده رو به رو شد. "اسپاگتی در هشت دقیقه" اولین تجربه کارگردانی او در عرصه سینماست. از فیلم های او در عرصه بازیگری می توان به "مکس"، "صورتی"، "سیندرلا"، مومیایی 3" و "زن بدلی" اشاره کرد.

آتیلا پسیانی متولد سال 1336 تهران و فارغ التحصیل رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. فعالیت های سینمایی را با بازی در فیلم "مرگ سفید" حسین زندباف آغاز کرد و با بازی در "خاکستر سبز" ابراهیم حاتمی کیا به شهرت رسید. پسیانی سال 1380 نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم "نسل سوخته" رسول ملاقلی پور شد. از فیلم های او می توان به "کارگران مشغول کارند"، "عروس فرنگی"، "آتش بس"، "مجردها"، "مسافران" و "هیوا" اشاره کرد.

سارا خوئینی ها، با نام اصلی سارا وثوق متولد سال1353 در تهران و دارای مدرک دیپلم روانشناسی است. فعالیت هنری خود را سال 1369 با بازی در مجموعه "صبحگاه خونین" آغاز کرد. فعالیت سینمایی او در همان سال با بازی در فیلم "عشق و مرگ" آغاز شد. خوئینی ها با بازی در مجموعه "سفر سبز" و فیلم "پائین شهر، بالای شهر" به شهرت رسید. از آثار او می توان به "گیس بریده"، "نقاب" و ... اشاره کرد.

نسخه دی وی دی "اسپاگتی در هشت دقیقه" که در ژانر کمدی فانتزی قرار دارد با صدای دالبی استریو و زمان 114 دقیقه وارد بازار شده است. آنونس، بیوگرافی کارگردان و بازیگران و امکان انتخاب صحنه از ویژگی های این دی وی دی است.