فناوری هم مرز پژوهش و صنعت است / راه اندازی مراکز کارآفرینی به نام مراکز رشد توسط وزارت کار دلیل منطقی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر توفیقی روز گذشته در نشست تخصصی مرکز رشد رویش گفت : هر دستگاهی می تواند در توسعه پارک ها و مراکز رشد وارد شود ولی باید دید نقش هر دستگاه چیست و اصولا چه نقشی را باید ایفا کند تا موجب دخالت در کار دیگری تلقی نشود.

وی افزود : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان کانون اصلی پارک ها و مراکز رشد باید به گونه ای عمل کند تا حضور دستگاه ها در این زمینه مثبت ارزیابی شده و از پتانسیل آنها استفاده کند ولی نقش آنها را به خودشان نیز یاد آوری کند.

دکتر مهدی کشمیری رئیس سابق شهرک علمی و تحقیقات اصفهان نیز گفت: برنامه چهارم توسعه شرایط را برای توسعه فناوری در کشور به ویژه در زمینه توسعه پارک ها و مراکز رشد به خوبی فراهم کرده است ولی به نظرمی رسد صرف داشتن قانون خوب کفایت نمی کند و خیلی از قوانین خوب بعد از تصویب به بایگانی سپرده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: فناوری، مرز مشترک وزارت علوم و بسیاری از دستگاه ها است که به دلیل جذابیت بحث فناوری بسیاری از دستگاه ها خواهان فعالیت در این حوزه هستند و برخی از چالش ها از همین نقطه آغاز می شود.

در نشست تخصصی مرکز رشد رویش که در دفتر اداره کل پارک ها و مراکز رشد وزارت علوم برگزار شد علاوه بر دکتر توفیقی و کشمیری، دکتر علیرضا جهانگیریان، دکتر مصطفی کریمیان اقبال، مهندس رامین نواب پور و ژاله مجیب به بررسی چالش های فراروی اجرای قانون برنامه چهارم در توسعه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری پرداختند.