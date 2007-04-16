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۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

وزیر سابق علوم :

فناوری هم مرز پژوهش و صنعت است / راه اندازی مراکز کارآفرینی به نام مراکز رشد توسط وزارت کار دلیل منطقی ندارد

فناوری هم مرز پژوهش و صنعت است / راه اندازی مراکز کارآفرینی به نام مراکز رشد توسط وزارت کار دلیل منطقی ندارد

بحث فناوری از یک سو دیوار به دیوار پژوهش و از سوی دیگر دیوار به دیوار صنعت است بنابراین وزارت صنایع می تواند در بحث تجاری سازی و وزارت کار در بخش دیگری وارد این بحث شود و دلیلی ندارد وزارت کار مراکز کارآفرینی راه بیندازد که نام آن مرکز رشد باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر توفیقی روز گذشته در نشست تخصصی مرکز رشد رویش گفت : هر دستگاهی می تواند در توسعه پارک ها و مراکز رشد وارد شود ولی باید دید نقش هر دستگاه چیست و اصولا چه نقشی را باید ایفا کند تا موجب دخالت در کار دیگری تلقی نشود.

وی افزود : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان کانون اصلی پارک ها و مراکز رشد باید به گونه ای عمل کند تا حضور دستگاه ها در این زمینه مثبت ارزیابی شده و از پتانسیل آنها استفاده کند ولی نقش آنها را به خودشان نیز یاد آوری کند.

دکتر مهدی کشمیری رئیس سابق شهرک علمی و تحقیقات اصفهان نیز گفت: برنامه چهارم توسعه شرایط را برای توسعه فناوری در کشور به ویژه در زمینه توسعه پارک ها و مراکز رشد به خوبی فراهم کرده است ولی به نظرمی رسد صرف داشتن قانون خوب کفایت نمی کند و خیلی از قوانین خوب بعد از تصویب به بایگانی سپرده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: فناوری، مرز مشترک وزارت علوم و بسیاری از دستگاه ها است که به دلیل جذابیت بحث فناوری بسیاری از دستگاه ها خواهان فعالیت در این حوزه هستند و برخی از چالش ها از همین نقطه آغاز می شود.

در نشست تخصصی مرکز رشد رویش که در دفتر اداره کل پارک ها و مراکز رشد وزارت علوم برگزار شد علاوه بر دکتر توفیقی و کشمیری، دکتر علیرضا جهانگیریان، دکتر مصطفی کریمیان اقبال، مهندس رامین نواب پور و ژاله مجیب به بررسی چالش های فراروی اجرای قانون برنامه چهارم در توسعه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری پرداختند.

کد مطلب 471060

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