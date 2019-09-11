تشکیل ۲۷۹ پرونده شکایت از قصور برای پزشکان کرمانشاهی

محمد باقر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۲۷۹ پرونده وارده به هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی استان داشتهایم که قصور پزشکی ۴۶ درصد پروندههای تشکیل شده به اثبات رسیده است.
وی افزود: به طور معمول در تخصصهای زنان، ارتوپدی، جراحی، دندان پزشکی و زیبایی بیشترین آمار قصور پزشکی اتفاق میافتد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر شمار شکایات اندکی از متوسط کشوری بالاتر است و در جایگاه هجدهم ایستاده است البته این به معنای قصور بالای جامعه پزشکی نیست.
این مسئول بیان داشت: بخشی از شکایات وارده به کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانی و بخشی به تجهیزات مورد استفاده مربوط میشود که مرجع رسیدگی به چنین مواردی سازمان نظام پزشکی نیست با این حال برخی افراد چنین شکایاتی را در سازمان نظام پزشکی طرح میکنند.
حیدری با تاکید بر اینکه در این مرجع تنها شکایت از پزشکان رسیدگی میشود خاطرنشان کرد: به طور کلی آمار شکایات در استانهای حاشیه نشین کشور بالاتر است.
وی با بیان اینکه میان فعالیتهای سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی در مواردی موازی کاری دیده میشود، گفت: البته در پزشکی قانونی هم پروندههای قوه قضائیه و هم پروندههای ورودی به پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار میگیرد و در آنجا به تعیین دیه پرداخته میشود در حالی که در سازمان نظام پزشکی قصور یا عدم قصور پزشکی بررسی میشود.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه با اعلام اینکه در نظر گرفتن یک مرجع رسیدگی بهتر است، گفت: منظور از موازی کاری این است که ممکن است عدهای هم در پزشکی قانونی و هم در نظام پزشکی طرح شکایت کنند و این امر حجم پروندههای ورودی و زمان رسیدگی را افزایش میدهد.
این مسئول خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش سازمان نظام پزشکی این است که مردم نسبت به حقوق خود ناآگاه هستند در حالی که کار پزشکی ممکن است با ایجاد عارضه برای بیمار همراه باشد زیرا در درمان بیماری پزشک، وضعیت بیمار، اثرات دارو و تجهیزات باهم همراه هستند.
وی با تاکید بر اینکه در پزشکی قصور مطرح است و تقصیر به معنای کاری تعمدی در کار نیست افزود: در بهترین کشورهای دنیا نیز برخی عملهای جراحی درصدی عارضه دارند.
حیدری با اعلام اینکه قصور پزشکی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مطبها اتفاق میافتد و صرفاً مختص بیمارستانهای دولتی یا خصوصی یا مطب نیست، گفت: در میان شکایات ورودی پروندههای بیمارانی را مورد بررسی قرار میدهیم که دچار عارضه بالایی شدهاند یا بی موالاتی پزشک محرز شده باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه صدور رأی برای یک پرونده پزشکی بسیار وقت گیر است، عنوان کرد: پس از مراجعه شاکی به سازمان نظام پزشکی و ارائه مستندات، سازمان نظام پزشکی از آن مرکز مورد شکایت درخواست ارسال کپی برابر اصل پرونده را میکند در ادامه پرونده توسط دادستانی به یکی از دادیارهای مرتبط اجاع داده میشود.
این مسئول عنوان کرد: سپس دادیار مربوطه بررسی میکند شکایت مطروحه وارد است یا خیر اگر وارد باشد در هیئت بدوی تحت نظر سه نفر کارشناس یا بیشتر موضوع بررسی و در هیئت ۱۳ نفره با حضور پزشک، قاضی و… رأی صادر میشود.
وی بیان داشت: در صورت اعتراض شاکی به رأی صادر شده، موضوع در هیئت تجدید نظر با تیمی جدید مطرح خواهد شد و در صورت اعتراض مجدد شاکی، پرونده به شورای عالی تهران ارسال میشود در نتیجه فرآیند صدور رأی کاری زمان بر است.
حیدری گفت: علاوه بر مرکز استان در شهرستان اسلام آباد غرب اداره نظام پزشکی دایر است که شهرستانهای کرندغرب، سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین را تحت پوشش قرار میدهد.
وی ادامه داد: از سازمان نظام پزشکی کشور درخواست صدور مجوز جهت راه اندازی تعدادی مرکز نظام پزشکی در سطح شهرستانهای استان را داشتهایم که در این راستا پیگیریها در دست انجام است.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۲۰۱ نفر شامل پزشک، دندانپزشک، دارو ساز، ماما و پروانه داران نظیر اپتومتریستها و …عضو سازمان نظام پزشکی هستند.
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