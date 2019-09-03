۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۲:۳۵

تصویب طرح پارلمان انگلیس برای کنترل روند «برگزیت»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان پارلمان انگلیس به طرحی رأی دادند که خواستار واگذاری کنترل روند «برگزیت» به نهاد قانونگذار در انگلیس است.

این طرح با ۳۲۸ رای موافق در برابر ۳۰۱ رای مخالف به تصویب پارلمان انگلیس رسید.

این طرح «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس را ملزم می‌کند یا با اتحادیه اروپا در مورد نحوه خروج به توافقی مدون برسد یا بار دیگر ضرب‌الاجل خروج را به تعویق بیاندازد.

جانسون تهدید کرده چنانچه لایحه پیشنهادی مخالفان مرحله نخست رای‌گیری را با موفقیت پشت سر بگذارد، در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند تا (با پاکسازی نمایندگان مخالف) جو پارلمان را به نفع خود تغییر دهد.

همه این اتفاقات در حالی می‌افتد که ملکه انگلیس چندی پیش با درخواست جانسون مبنی بر تعطیلی جلسات پارلمان تا ۱۴ اکتبر موافقت کرد.

