ظریف با نخست وزیر بنگلادش دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات بنگلادش و همچنین شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه اقیانوس هند در در داکا به سر میبرد صبح امروز(چهارشنبه) با خانم شیخ حسینه واجد، نخست وزیر بنگلادش دیدار کرد.
روابط دو جانبه، بویژه راههای تقویت مناسبات میان دو کشور در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، مطالعاتی و آخرین تحولات منطقه و تلاشهای کشورمان در جهت کاهش تنش و نیز همکاریهای دو کشور در سازمان همکاری اسلامی و دیگر سازمانهای بینالمللی از جمله موضوعات مورد تبادل نظر در این دیدار بود.
وزیر امور خارجه کشورمان و نخست وزیر بنگلادش همچنین در این دیدار مسائل مربوط به پناهجویان مسلمان روهینگیا را نیز مورد تبادل نظر قرار دادند.
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