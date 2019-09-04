به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه این هفته برگزار می شود که سن ایچ و گیتی پسند، تیم های اول و دوم جدول در حساسترین مسابقه رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. سن ایچ با هدایت جواد اصغری مقدم نتایج درخشانی کسب کرده و امیدوار است با ادامه این روند حضورش را در پلی آف قطعی کند.

گیتی پسند اما با شرایط متفاوتی به این مسابقه وارد می شود. این تیم بعد از اتفاقات بازی با شهروند تحت تاثیر حکم کمیته انضباطی قرار دارد و حمید احمدی ملی پوش گیتی پسند با رای انضباطی، ۶ ماه محروم شده است. حمید بی غم سرمربی گیتی پسند هم تاکید کرده که مهران عالیقدر به خاطر مصدومیت شرایط بازی ندارد.

تیم مس سونگون که به خاطر حضور در جام باشگاه های آسیا و جام باشگاه های جهان ۴ هفته در لیگ حضور نداشت، این هفته در خانه خود میزبان ارژن شیراز است. مس به خاطر ناکامی در قهرمانی در آسیا و همچنین نتایج ناامید کننده در جام باشگاه های جهان تحت فشار است و مدیرعامل این باشگاه احتمال ایجاد تغییرات در این تیم را رد نکرده است.

در انتهای جدول هم تیم های آذرخش و هایپر قرار دارند که این هفته به ترتیب به مصاف شهروند ساری و مقاومت البرز می روند. سوهان محمد قم هم که در حال حاضر در رده سوم جدول جای دارد این هفته میهمان حفاری اهواز است.

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال که ساعت ۱۸ روز جمعه این هفته برگزار می شود به این شرح است:

* شهروند ساری - آذرخش بندرعباس

* ستارگان ورامین - اهورا بهبهان

* حفاری اهواز - سوهان محمد قم

* سن ایچ ساوه - گیتی پسند

* هایپر شاهین شهر - مقاومت البرز

* فرش آرا مشهد - شاهین کرمانشاه

* مس سونگون - ارژن شیراز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

۱- سن ایچ ۲۰ امتیاز

۲- گیتی پسند ۱۹ امتیاز

۳- سوهان محمد ۱۷ امتیاز

۴- فرش آرا ۱۶ امتیاز

۵- اهورا ۱۴ امتیاز

۶- حفاری ۱۴ امتیاز

۱۲- ارژن شیراز ۸ امتیاز

۱۳- هایپر ۸ امتیاز

۱۴- آذرخش ۸ امتیاز