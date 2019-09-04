کوروش خسروی در حاشیه نشست تخصصی پویش پیشتازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از فعالیتهای شورای پنجم در راستای اجرای سلسله فعالیتهایی برای بهبود اکوسیستم کار در اصفهان پیشبینی و تدوین طرح «توان هفت» است که در سه مرحله اجرا میشود.
وی افزود: در مرحله نخست با عنوان «آموزش سفیران کارآفرینی» که از شهریورماه ۹۷ آغاز شد، در مدت زمان سه ماه نسبت به توانافزایی و تربیت گروهی از شهروندان به تعداد دو هزار نفر از سر شبکههای مخاطبان اجتماعی با عنوان سفیران کارآفرینی اقدام میشود.
با کمک سفیران کارآفرینی ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان جذب و ثبت نام میشوند
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در مرحله دوم با عنوان «آموزش عمومی»، با کمک سفیران کارآفرینی ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان جذب و ثبت نام میشوند؛ این افراد پس از گذراندن ۳۰۰ ساعت آموزش به صورت مجازی، در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه مهارت از سوی سازمانهای متبوع دریافت میکنند.
وی ادامه داد: در مرحله سوم با عنوان بازدیدهای علمی مهارتی برای آشنایی مخاطبان با اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان و ارتباط نزدیک و رو در رو با فرصتهای کارآفرینی و نهادها و شخصیتهای این حوزه با توجه به گستره مخاطبان، تمهیدات لازم برای بازدید از جشنواره شیخ بهایی انجام خواهد شد.
تأمین نیروی انسانی توانمند برای فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینانه در شهر اصفهان
خسروی با اشاره به اینکه با هماهنگی روابط عمومی شهرک علمی تحقیقاتی، به مدتِ یک هفته تعدادی از شرکتهای دانشبنیان پذیرای اعضای دوره در مکان خود خواهند بود، بیان داشت: تأمین نیروی انسانی توانمند برای فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینانه در شهر اصفهان و معرفی نام اصفهان به عنوان یک محیط مناسب برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در ایران و جهان از جمله اهداف طرح مذکور است.
وی به اقدام دیگر شورا در این راستا اشاره و تصریح کرد: در ارگ جهاننمای اصفهان فضای بدون استفادهای وجود داشت که هیچ سرمایهگذاری انگیزه صرف سرمایه برای آنجا را نداشت اما امروز با پیگیریهای انجام شده، سرمایهگذاری خوبی بر روی این فضا انجام و به یکی از بزرگترین فضاهای کارآفرینی کشور تبدیل شده است.
شهر اصفهان از داشتن صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر محروم است
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان با ابراز تأسف از اینکه شهر اصفهان از داشتن صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر محروم است، گفت: شورای شهر اصفهان، شهرداری را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد این صندوق اقدام کند و به آن اجازه داد تا ۵ میلیارد تومان برای مشارکت در این صندوق آورده داشته باشد.
وی بیان داشت: متأسفانه فراهم نبودن زمینه کار داوطلبانه یکی از نواقص موجود در اکوسیستم کارآفرینی کشور و اصفهان است.
خسروی تاکید کرد: کار داوطلبانه باعث میشود که بسیاری از فعالیتها که تصور میشود نباید آغاز شود، با ورود داوطلب کلید بخورد و بر این اساس باید با وزارت کار هماهنگیهای لازم انجام شود تا این موضوع جزو برنامههای اصلی آن قرار گیرد.
گفتنی است، نشست تخصصی پویش پیشتازی از سوی خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، با هدف ترویج کار داوطلبانه در سالن همایشهای کتابخانه مرکزی برگزار شد.
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