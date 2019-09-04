بیش از ۳ هزار زائر پاکستانی محرم وارد سیستان و بلوچستان شدند

حجت الاسلام محسن مومنی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق آخرین آمارها از ابتدای ماه محرم تاکنون ۳ هزار و ۳۲۰ زائر حسینی از کشور پاکستان و از طریق مرز «میرجاوه» وارد استان سیستان و بلوچستان شدند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با کمک مردم و مسئولان شرایط برای پذیرایی و اسکان این زائران عزیز فراهم شده است، افزود: این زوار بعد از ورود به سیستان و بلوچستان در زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان اسکان داده شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه کار خدمت رسانی به این زوار عزیز همچنان با قوت ادامه دارد، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار زائر حسینی از کشور پاکستان و از طریق مرز میرجاوه برای اعزام به کربلا وارد کشور شوند.