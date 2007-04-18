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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

تماس پوستی مادر و نوزاد موجب کاهش درد و غم مادر می شود

تماس پوستی مادر و نوزاد موجب کاهش درد و غم مادر می شود

بررسی ها نشان می دهد در آغوش گرفتن نوزاد توسط مادر و برقراری تماس پوستی بیشتر میان آنان موجب بروز آرامش در نوزاد و همچنین کاهش درد ، افسردگی و ناراحتی های پس از زایمان برای مادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایریش هلت ، تجربه مادر شدن یکی از مهم ترین مراحل تغییر در زندگی افراد است به همین دلیل با سختیهایی نیز همراه خواهد بود بطوریکه زنان پس از زایمان با درد و نگرانی های زیادی مواجه هستند بنابراین در آغوش گرفتن نوزاد به کاهش و بهبود این مشکلات کمک می کند.

البته لازم به ذکر است ، بیشتر تحقیقات در این موارد بر روی زنانی انجام شده که از طریق سزارین زایمان کرده اند و از آنجایی که در این نوع زایمان احتمال افسردگی به دلایل گوناگون افزایش می یابد این تماس پوستی مادر و نوزاد یکی از لذت بخش ترین و کم هزینه ترین موارد درمانی شناخته شده است.

کارشناسان توصیه می کنند ، به منظور آرامش بیشتر مادر و نوزاد باید محیط آنها آرام باشد همچنین بهتر است مادر فراغت بیشتری داشته باشد تا بتواند روزانه چندین بار و هر بار بیش از 15  دقیقه نوزاد را به آرامی و با حداکثر تماس پوستی در آغوش بگیرد.

کد مطلب 471166

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