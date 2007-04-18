تماس پوستی مادر و نوزاد موجب کاهش درد و غم مادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایریش هلت ، تجربه مادر شدن یکی از مهم ترین مراحل تغییر در زندگی افراد است به همین دلیل با سختیهایی نیز همراه خواهد بود بطوریکه زنان پس از زایمان با درد و نگرانی های زیادی مواجه هستند بنابراین در آغوش گرفتن نوزاد به کاهش و بهبود این مشکلات کمک می کند.

البته لازم به ذکر است ، بیشتر تحقیقات در این موارد بر روی زنانی انجام شده که از طریق سزارین زایمان کرده اند و از آنجایی که در این نوع زایمان احتمال افسردگی به دلایل گوناگون افزایش می یابد این تماس پوستی مادر و نوزاد یکی از لذت بخش ترین و کم هزینه ترین موارد درمانی شناخته شده است.

کارشناسان توصیه می کنند ، به منظور آرامش بیشتر مادر و نوزاد باید محیط آنها آرام باشد همچنین بهتر است مادر فراغت بیشتری داشته باشد تا بتواند روزانه چندین بار و هر بار بیش از 15 دقیقه نوزاد را به آرامی و با حداکثر تماس پوستی در آغوش بگیرد.

