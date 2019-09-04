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۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۲۰:۴۵

طالبان در حمله به ولایت ارزگان متحمل تلفات سنگین شدند

طالبان در حمله به ولایت ارزگان متحمل تلفات سنگین شدند

طالبان افغانستان در تازه ترین اقدام خود، پس از انفجار دو خودرو، مرکز شهرستان خاص ارزگان را هدف حمله قرار دادند، هرچند در این حملات متحمل تلفات سنگین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طالبان افغانستان پس از انفجار دو خودرو بمب گذاری شده در مرکز شهرستان «خاص ارزگان»، به مرکز این شهرستان حمله کردند که در جریان این انفجار و حملات حداقل ۵۶ نفر کشته و زخمی شدند.

گفته شده در جریان این حادثه طالبان نیز متحمل تلفات سنگین شدند و حداقل ۱۷ عضو طالبان کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان با تائید این حملات اعلام کرده که با آغاز درگیری، نیروهای هوایی ارتش به منطقه اعزام شده و مواضع طالبان را بمباران کرده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در حساب کاربری این گروه در توئیتر نیز وقوع این حملات را تائید کرده، اما به تلفات این گروه اشاره‌ای نکرده است.

جزئیات بیشتری از این حملات هنوز منتشر نشده است.

کد مطلب 4711669

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