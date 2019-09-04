اطلاعات کاملی از وضعیت بخش تولید و صنعت استان زنجان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبداللهالحسین (ع) با یادآوری اینکه خوشبختانه با برگزاری منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، به نتایج و تصمیمات خوبی دست یافتهایم، افزود: پیگیری ۷۸ مورد از مشکلات واحدهای اقتصادی استان، از جمله نتایج این ستاد بوده است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه دلیل اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص مشکلات واحدهای صنعتی، دریافت عریضههایی از سوی واحدهای صنعتی استان مبنی بر رسیدگی به مشکلات این بخش بود، تصریح کرد: بیشک، یکی از مهمترین اهدافی که به واسطه برگزاری این ستاد دنبال میشود، جبران عقبماندگیهایی است که در گذشته اتفاق افتاده است، به همین خاطر برنامه عملیاتی این ستاد در شش محور تدوین شده است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه در حدود پنج بخشنامه قضائی از جمله منع توقیف اموال فعال شرکتها و نیز نحوه رسیدگی به پروندههای قضائی صادرشده است که این بخشنامهها در راستای صدور بخشنامههای متعدد در حوزه قضائی بوده است، ادامه داد: بیتردید یکی از تأکیدات این بخشنامهها و اولویت آن پیرامون عملکرد دستگاه قضائی در راستای حمایت از تولید و اشتغال بوده است.
وی از جمعآوری اطلاعات کامل از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان خبر داد و اظهار کرد: برخورداری از این اطلاعات بسیار سودمند خواهد بود؛ چرا که در این اطلاعات که شامل واحدهای صنعتی فعال، نیمهفعال و تعطیل است، شاهد مطرح شدن مواردی زیادی، از جمله دلایل به تعطیلی کشیده شدن فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان در این اطلاعات آمده است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه از ۷۸ موردی که در دستور کار ستاد اقتصادی مقاومتی استان قرار گرفته، ۶۱ مورد منجر به حل مشکل شده و این خود حاکی از آن است که نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در زنجان بسیار سودمند بوده است، بیان کرد: آنچه که با بررسی برخی از مشکلات واحدهای صنعتی به دست آمد، این بود که برخی از این دغدغهها به واسطه سهلانگاری و بیتوجهی بعضی از دستگاهها به وجود آمده است.
صادقی نیارکی از تعطیلی و نیمهفعال شدن ۲۱ درصد از واحدهای صنعتی استان که در گذشته فعال بوده است، خبر داد و با یادآوری اینکه اولویت امروز در این زمینه، فعال کردن واحدهای نیمهتعطیل است، افزود: بعد از فعال کردن واحدهای نیمهتعطیل، اولویت بعدی در این زمینه بازگردان واحدهای تعطیلشده به چرخه تولید است که در این راستا باید همت همگانی و مدیریت جهادی وجود داشته باشد تا بتوانیم به نتایج درخوری دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه آمار حاکی از آن است که صنعت روی استان حال و روز خوشی در برهه کنونی ندارد، خاطرنشان کرد: این نگرانی زمانی بیشتر میشود که بدانیم ۷۵ درصد از روی کشور در استان زنجان تولید میشود، لذا باید تلاش کنیم با مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی در این زمینه که بیشترین دغدغهشان تأمین موارد اولیه است، اجازه ندهیم کارگران زیادی به آمار بیکاران جامعه افزوده شوند.
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