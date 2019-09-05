پارلمان انگلیس به طرح جانسون برای انتخابات زودهنگام رأی منفی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بوریس جانسون» در رأی گیری روز چهارشنبه نتوانست آرای موافق قانونگذاران را برای پیشبرد طرح پیشنهادی خود- برگزاری انتخابات زودهنگام- بدست آورد.

وی برای پیشبرد این طرح نیازمند کسب دست کم ۴۳۴ رأی موافق قانونگذاران بود، اما توانست تنها ۲۹۸ رأی موافق کسب کند؛ زیرا حزب کارگر انگلیس به رهبری «جرمی کوربین» به قانونگذاران عضو این حزب در پارلمان دستور داده بود که به طرح پیشنهادی جانسون رأی ممتنع دهند.

به گزارش مهر، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور مخالفان خود را تهدید کرد که اگر قانونی را با هدف ممانعت از اجرای برگزیتِ بدون توافق تصویب کنند، وی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

نخست‌وزیر انگلیس در سخنان خود تهدید کرد: «دولت کنونی لندن را در ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می‌کند و تنها یک چیز بر سر راه ما قرار دارد و آن لایحه تسلیم است که در حال حاضر از سوی رهبر مخالفان (جرمی کوربین) پیشنهاد شده است».