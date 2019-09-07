حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰۰ تعاونی در استان کرمانشاه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: تنها ۳۰۵۰ تعاونی در استان فعال هستند.

وی با اشاره به دلایل غیرفعال بودن برخی از تعاونی‌ها در استان افزود: از جمله این دلایل می‌توان به اتمام فعالیت مورد نظر تعاونی اشاره کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: برخی نیز اقدام به ثبت تعاونی کرده‌اند، اما در انتظار فراهم شدن شرایط برای فعالیت تعاونی هستند و تعداد کمی از تعاونی‌ها نیز دچار اختلاف می‌شوند که ساز و کاری برای آنها پیش بینی شده است.

این مسئول گفت: در برخی تعاونی‌ها نیز سرمایه گذاری انجام شده و همه شرایط برای تولید و صادرات فراهم است، اما یک اختلاف حقوقی بین اعضای هیئت مدیره تعاونی و یا بازرس و مجمع عمومی پیش می‌آید که مانع ادامه فعالیت تعاونی می‌شود.

عزیزی با اشاره به اقدامات و تدابیر انجام شده برای فعال کردن این تعاونی‌ها گفت: سعی شده مشکلات در بخش تعاون توسط ۳ اداره‌ای که زیرمجموعه بخش مدیریت تعاون است در حوزه‌های تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و نظارت به کم کردن و رفع مشکلات تعاونی‌ها کمک شود.

تا کنون ۳۰ تعاونی به چرخه فعالیت بازگشتند / ‏فعالیت‬ ۲۸۰ تعاونی در بخش تعاونی‌های روستایی

وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات مذکور از ابتدای سال تاکنون ۳۰ تعاونی که غیرفعال بود به چرخه فعالیت برگشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه همچنین در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر ۲۸۰ تعاونی در بخش تعاونی‌های روستایی در استان فعال هستند که در قالب تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های زنان، کشاورزی و تولید و فعالیت می‌کنند و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی در ۲۱۰۰ روستای استان در این تعاونی‌ها عضو هستند.

این مسئول افزود: ۴۵۰ نفر اشتغال مستقیم در این بخش وجود دارد، اما با توجه به اینکه بهره برداران این تعاونی‌ها بخش کشاورزی است، این موضوع باعث شده اشتغال غیرمستقیم زیادی در این حوزه به وجود آید.

عزیزی با اشاره به علت غیر فعال شدن تعاونی‌های روستایی به ویژه در بخش تعاونی‌های مرغداری بیان داشت: اغلب تعاونی‌های مذکور تا چند سال پیش به صورت سنتی اداره می‌شدند و ساز و کار صنعتی شدن را نداشتند که این موضوع باعث شد تعدادی از اینها خود به خود از چرخه فعالیت خارج شدند و به صورت تعطیل درآمدند.

وی گفت: البته آن واحدهایی که هم از توان مالی برخوردار بوده و هم امکان استفاده از تسهیلات را داشتند هم اکنون به صورت صنعتی اداره می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه همچنین در پاسخ به این سوال که ضمانت تسهیلات به ویژه در بخش روستایی از جمله مشکلاتی است که تعاونی‌ها با آن مواجه بودند، آیا برای رفع این مشکلی اقدامی صورت گرفته است، بیان داشت: این موضوع در سطح کلان باید پیگیری می‌شد که خوشبختانه طی پیگیری‌های صورت گرفته، طی چند سال اخیر قرار شد وثایق روستایی به عنوان تضمین بانک‌ها برای دریافت تسهیلات پذیرفته شود.

این مسئول افزود: همچنین ما صندوق ضمانت تعاون را داریم که نمایندگی آن در اتاق تعاون مستقر است و با شرایط آسان‌تری وثایق را می‌پذیرد و ضمانت می‌کند و تعاونی‌های متقاضی تسهیلات می‌توانند به این صندوق مراجعه کنند تا تحت شرایط تعیین شده، این صندوق تسهیلات آنها را ضمانت کند.

عزیزی گفت: آسیب شناسی تعاونی‌ها، تشکیل اتاق فکر برای بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه و ارائه آموزش‌های مهارتی با هدف توانمندسازی تعاونی‌ها از جمله اقدامات و برنامه‌های حمایتی ما در این زمینه بوده است.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی اشتغالزایی بخش تعاون عنوان کرد: ما در مورد تسهیلات اشتغالزایی بخش‌های مختلف محدودیتی قائل نشدیم و هم در بخش روستایی و عشایری، هم مناطق زلزله زده هم بند الف تبصره ۱۸ هیچ محدودیتی صورت نگرفته اما در بخش مشاغل خانگی که بخش اعظم اعتبارات به این موضوع و بانوان اختصاص یافته است، در شرایط مساوی، اولویت را به تعاونی‌ها می‌دهیم.

ارائه ۴۵ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی در بخش تعاونی‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بخش تعاون ما بخش آموزش فعال است و از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۵ هزار نفر ساعت آموزش اختصاصی ارائه کرده‌ایم.

این مسئول بیان داشت: این دوره‌ها برون سپاری شده و ما با اتاق تعاون و بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی نیز در این زمینه قرار داد بسته‌ایم. امسال اعتبارات آموزشی ما ۱۱ برابر سال گذشته شده و ما چنین رشد اعتباری را در هیچ بخشی نداشتیم و همانطور که گفته شد اعتبارات آموزشی تخصیص یافته و تورهای آموزشی نیز در قالب برون سپاری برگزار شد و آموزش‌های لازم در تمام حوزه‌های مورد نیاز ارائه می‌شود.

عزیزی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای حل مشکلات تعاونی‌ها ادامه داد: ما در بخش‌های مختلف تسهیلات حمایتی داریم و تسهیلات ۴ درصد، ۶ درصد و… از این نوع است.

وی ادامه داد: امسال نیز تسهیلات جز الف تبصره ۱۸ اضافه شده است کمک‌های فنی و اعتباری از دیگر حمایت‌ها است که مبالغ خوبی برای استان در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و… در نظر گرفته شده و طبیعتاً تعاون برای استفاده در اولویت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: این کمک‌ها در استانداری کرمانشاه تقسیم بندی شده و کمک‌های فنی و اعتباری در بخش خدمات و پزشکی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است و هر هفته در کار گروه اشتغال نیز هر هفته میزان پیشرفت جذب کمک‌های فنی و اعتباری در دستگاه‌های مختلف رصد می‌شود.

این مسئول همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اختلافات بین اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها از مشکلات و دلایل غیرفعال شدن آنها بوده، آیا تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده است، بیان داشت: برای حل این موضوع امسال در اتاق تعاون کرمانشاه با حضور مقامات اتاق تعاون و دستگاه قضائی استان، هیئت داوری تشکیل شده است.

عزیزی گفت: پیش از این خود ما به این موضوع ورود می‌کردیم اما هم اکنون در صورت بروز مشکلات به این هیئت ارجاع می‌شوند و با مداخلات آنها مشکلات مذکور رفع خواهد شد.

این مسئول با اشاره به تعاونی‌های راکد استان هم عنوان کرد: یک تعاونی راکد اعضای خودش را دارد و کسی نمی‌تواند به آن ورود کند اما می‌تواند در تعاونی مذکور عضو شود. کسانی نیز که قصد تشکیل تعاونی دارند می‌تواند با مراجعه به سامانه الکترونیکی نسبت به ثبت تعاونی اقدام کنند و کمتر از ۲۰ روز تمام مراحل اداری طی خواهد شد و پروانه تأسیس تعاونی را دریافت خواهند کرد.