اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در برنامه های ویژه جشنواره و به عنوان یکی از فیلم های نیو کراند هوپ (برنامه ویژه دویست و پنجاهمین سالروز تولد موتزارت) نمایش داده می شود. هدف جشنواره "ایندیلیز بوآ" کشف و معرفی فیلم ها و کارگردانان جدید در عرصه سینمای مستقل است. سومین دوره این جشنواره که به دومین جشنواره مهم پرتغال تبدیل شده از 30 فروردین تا 9 اردیبهشت (19 تا 29 آوریل) برگزار می شود.

- همزمان با روز ملی عطار نیشابوری، تولید فیلم انیمیشن "ققنوس" به کارگردانی نریمان گرانمایه به تهیه کنندگی معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شد. روابط عمومی مرکز گسترس سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این فیلم انیمیشن که به شیوه مینیاتوری تولید می شود، درباره حمله مغول ها و درگذشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از بزرگان شعر و ادب عرفانی، ملی و اسلامی ایران در قرن هفتم هجری است.

از عوامل این فیلم انیمیشن 15 دقیقه ای که تا خردادماه 86 آماده نمایش عمومی خواهد شد، می توان به نریمان گرانمایه پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و تدوینگر، آرش رادکیا طراح شخصیت، کریستف رضاعی آهنگساز، صداگذار و میکس کننده و نوروز عباسی انیماتور اشاره کرد.

- نمایش کودکانه "حسن کچل" کار هنرمندان تئاتر نیشابور از اول تا پانزدهم اردیبهشت در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور روی صحنه می رود. سخنگوی شورای نظارت بر نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اعلام کرد این نمایش ویژه کودکان و نوجوانان توسط علی اکبر حلیمی نوشته شده و کارگردانی آن را محمد رضایی به عهده دارد. از بازیگران نمایش "حسن کچل" می توان به احمد نیکفرجام، لیلا علی آبادی، مریم محسنی، مسعود عزیزآبادی، نیلوفر ناصری، شکوفه علیزاده و همچنین مهدا آریان و عباس همراه طراحان صحنه، لباس و موسیقی نام برد.

- مهلت ارسال آثار مسابقه فیلم و عکس نوروز از نگاه دوربین در رباط کریم تا پانزدهم اردیبهشت ماه تمدید شد. روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم اعلام کرد این مسابقه در دو بخش حرفه ای (مستند و داستانی) و آماتور (فیلم و عکس خانگی) با موضوعات نوروز از نگاه دوربین، بخش جنبی سفره آرایی و انتقال فضای نوروزی برگزار می شود. آثار ارسالی در زمینه فیلم کوتاه حداکثر 20 دقیقه و عکس ها حداقل در قطع 18*13 هستند.

- به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی، کارگاه نقد شعر و آموزش فنون پایه شعر و نثر ادبی با همکاری انجمن شعر و ادب طرفه توسط استاد فکورزاده در کانون ادبی فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرای تفکر اعلام کرد علاقمندان می توانند روز چهارم اردیبهشت ساعت 30/16 تا 20 به سالن اجتماعات این فرهنگسرا مراجعه کنند.